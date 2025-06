Prof. Marcin Matczak w programie "Najważniejsze pytania" komentował zakończone wybory prezydenckie i powody wygranej Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiego popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość.

Według Matczaka "liberalna Polska nie rozumie tego, co dzieje się w świecie".

- Nie rozumie dwóch głównych czynników, które powodują, że na całym świecie ludzie głosują na konserwatywnych polityków bez względu na to, czy są oni moralni, czy niemoralni - kontynuował. Jak doprecyzował, owe czynniki to "lęk przed płynnością świata", "pogarda wobec zwyczajnego człowieka".

Wybory 2025. Prof. Matczak o wygranej Nawrockiego

Konstytucjonalista podkreślił, że jesteśmy społeczeństwem konserwatywnym, katolickim.

- Jeżeli nasza liberalna elita nie zrozumie, że PiS nie jest błędem historii, tylko efektem historii, tego, że jest 10 milionów Polaków, którzy czują się pogardzani, uważają, że ich wartości nie są bronione, są w stanie głosować na kogoś, kto nie jest moralny, a mimo wszystko bardziej symbolizuje pewną ochronę dla systemu wartości - póki tego nie zrozumiemy, to każde kolejne wybory mogą być powtórzeniem - stwierdził naukowiec.

Mówiąc o samym prezydencie elekcie Karolu Nawrockim Matczak stwierdził, że symbolizuje on pewne wartości, choć ich nie wyznaje. -Symbolizuje ochronę pewnego porządku. My dostajemy informacje, co robił w Hotelu Grand, ale jego żona mówi "jesteśmy katolikami" - stwierdził Matczak.

Wybory prezydenckie w Polsce. Prof. Matczak: Człowiek często głosuje z zemsty

Według Matczaka władza liberalna musi znaleźć złoty środek w sprawie różnorodności, zaś przyczyną niezrozumienia ze strony elit jest pycha. - Jeżeli ktoś ma wyższe wykształcenie, uważa, że jest lepszy od człowieka, który ma wykształcenie średnie czy podstawowe. A świat tak nie działa, a już na pewo teraz tak nie działa - stwierdził.

- Jeżeli ktoś jest profesorem (...) uważa, że może jechać po tych ludziach, bo ma poczucie wyższości, potem mści się to na nim przy urnach. Człowiek często głosuje z zemsty. Jest takie zjawisko jak głosowanie z zemsty przeciwko establishmentowi, żeby zobaczyć ich zdziwione twarze. Pewien element tego głosowania miał tutaj miejsce - dodał.

Wybory 2025. Zwycięstwo Karola Nawrockiego

Zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich został Karol Nawrocki, który uzyskał wynik 50,89 proc. Łącznie na kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość zagłosowało 10 606 628 wyborców.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zakończył wybory z wynikiem 49,11 proc. Na prezydenta Warszawy zdecydowało się oddać głos 10 237 177 uprawnionych.

Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 71,63 procent.

