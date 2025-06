W siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie trwa spotkanie polityków z członkami sztabu Karola Nawrockiego. Z informacji Polsat News wynika, że uczestniczy w nim również prezydent-elekt. - Po takiej porażce to jest chyba naturalne, że Donald Tusk powinien podać się do dymisji - ocenił Sebastian Kaleta. - Niech się nie wygłupiają, tylko podają się do dymisji - dodał Patryk Jaki.