Karol Nawrocki wygrał z Rafałem Trzaskowskim bój o Pałac Prezydencki uzyskując 1,78 proc. głosów więcej. Oznacza to, że różnica między nimi wyniosła dokładnie 369 tys. 591 głosów. To najniższa różnica głosów między kandydatami w drugiej turze w historii wyborów prezydenckich w Polsce.

Jak wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej, Karol Nawrocki zdobył 10 mln 606 tys. 877 głosów, czyli 50,89 proc. Rafała Trzaskowskiego poparło natomiast 10 mln 237 tys. 286 wyborców, czyli 49,11 proc.

Różnica między kandydatami wyniosła 369 tys. 591 głosów (1,78 pkt proc.).

Wybory prezydenckie w III RP. Różnice między kandydatki w drugiej turze

To najniższa różnica między kandydatami w drugiej turze wyborów prezydenckich po 1989 roku. Dotychczasowy rekord pod tym względem należał do wyborów z 2020 roku, kiedy Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim różnicą 2,06 pkt proc., uzyskując 51,03 proc. głosów.

Duda zdobył wówczas 10 mln 440 tys. 648 głosów, a jego rywal 10 mln 018 tys. 263 głosów, różnica wyniosła 422 385 głosów.

Kolejne pod względem różnicy głosów były wybory w 2015 roku, kiedy to Andrzej Duda pokonał urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego różnicą 3,10 pkt proc. czyli 518 316 głosów.

Jeszcze wcześniej, w 1995 roku, Aleksander Kwaśniewski zwyciężył z Lechem Wałęsą różnicą 3,44 pkt proc. - 646 263 głosów.

W 2010 roku Bronisław Komorowski pokonał Jarosława Kaczyńskiego, zyskując 6,02 pkt proc. więcej od rywala (różnica 1 mln 014 tys. 753 głosów).

W 2005 roku Lech Kaczyński uzyskał 54,04 proc. głosów, wyprzedzając Donalda Tuska o 8,08 pkt proc. (różnica 1 mln 235 tys. 148 głosów).

Największa różnica między kandydatami w drugiej turze wyborów prezydenckich miała miejsce podczas pierwszych wyborów prezydenckich w III RP, w 1990 roku, kiedy to Lech Wałęsa wygrał ze Stanisławem Tymińskim uzyskując 10 mln 622 tys. 696 głosów (74,2 proc.).

Różnica między kandydatami wyniosła wówczas 48,5 pkt proc. czyli 6 mln 939 tys. 598 głosów.

Rekordowa frekwencja. Głosowało ponad 21 mln Polaków

W bieżącym roku padł także rekord pod względem frekwencji w drugiej turze wyborów prezydenckich, która wyniosła 71,63 proc. Wydano 21 mln 33 tys. 457 ważnych kart do głosowania. Uprawnionych do głosowania było 29 mln 363 tys. 722 osoby. Dotychczasowy rekord należał do wyborów z 1995 roku, kiedy to udział w II turze wzięło 68,23 proc. wyborców. W wyborach w 2020 r. frekwencja wyniosła 68,18 proc.

W 2015 r. frekwencja osiągnęła 55,34 proc., w 2010 r. – 55,31 proc., a w 1990 – 53,4 proc.

Najniższa frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich III RP miała miejsce w 2005 r. i wyniosła 50,99 proc.