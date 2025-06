Uważam, że jeśli Tusk chce wotum zaufania dla rządu, to niech zaproponuje konstruktywne wotum nieufności i zmieni premiera - powiedział marszałek senior, polityk PSL Marek Sawicki, komentując doniesienia Polsat News dot. wniosku o wotum zaufania dla rządu. - Jeśli koń się zgrał i nie ciągnie, to się zmienia konia, a nie podstawia mu się drugi, trochę lżejszy wóz - dodał.

Były minister rolnictwa w rozmowie z portalem wPolityce.pl odniósł się do doniesień Polsat News, zgodnie z którymi Donald Tusk podczas wieczornego wystąpienia medialnego ma poprosić Sejm o wyrażenie wotum zaufania dla rządu. Wcześniej odbędzie rozmowy z przedstawicielami koalicyjnych partii.

ZOBACZ: Michał Kołodziejczak rozważa dymisję. "Jestem spakowany"



Zdaniem Marka Sawickiego powinno dość do zmiany premiera, a nie rekonstrukcji rządu. - Jeśli koń się zgrał i nie ciągnie, to się zmienia konia, a nie podstawia mu się drugi, trochę lżejszy wóz - powiedział.

Wybory prezydenckie a sytuacja w koalicji. Marek Sawicki krytycznie o premierze

- Jeśli Tusk po półtora roku rządzenia nie widzi przerostu biurokracji i problemu z niedecyzyjnością tego rządu. To znaczy, że nie nadaje się na premiera - stwierdził polityk PSL.

Sawicki zwrócił uwagę na zachowanie Tuska w czasie wieczoru wyborczego. Rafał Trzaskowski po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll ogłosił zwycięstwo. W sztabie zapanowała radość, jednak obecny tam premier "stał gdzieś na zapleczu".

- Tusk wczoraj od razu wiedział, jaki jest wynik, to jest zbyt wytrawny polityk (...) Pokazywał się, żeby go później nie oskarżono, że Trzaskowski przegrał, bo on się nie włączył - mówił.

ZOBACZ: Roman Giertych wzywa do rozliczeń. "Muszą wziąć za to odpowiedzialność"

Polityk PSL powiedział, że po powrocie do polskiej polityki premier "nie nadąża za sytuacją".

- Każdemu politykowi, który był w Brukseli, wydaje się, że pracować nie trzeba, a pieniądze same z nieba kapią. Niestety to lenistwo Tuska i brak zainteresowania pracami rządu było cały czas widoczne - mówi Marek Sawicki.