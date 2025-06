Sławomir Mentzen pogratulował wygranej Karolowi Nawrockiemu. "Udało się panu przekonać moich wyborców bardzo konkretnymi deklaracjami, podpisanymi u mnie w Toruniu" - przypomniał polityk Konfederacji na platformie X. Szef Nowej Nadziei pogratulował prezesowi IPN zwycięstwa, ale przypomniał, że zobowiązał się on do spełnienia kliku postulatów.

Sławomir Mentzen, kandydat na prezydenta z ramienia Konfederacji, pogratulował w mediach społecznościowych zwycięstwa w wyborach Karolowi Nawrockiemu. Polityk przypomniał jednak, że Nawrocki zobowiązał się do spełnienia ośmiu określonych punktów, za poparcie wyborców Konfederacji.

Wybory prezydenckie w Polsce. Mentzen pogratulował Nawrockiemu

"Wygrał pan bardzo ważne wybory, mam wielką nadzieję, że to zwycięstwo się Polsce przysłuży. Mam nadzieję, że będzie pan dobrze reprezentował nasz kraj, że nie powtórzy pan błędów poprzedników, że tym razem rzeczywiście będzie inaczej, niż zawsze do tej pory" - zaczął swoje gratulacje Mentzen.

"Udało się panu przekonać moich wyborców bardzo konkretnymi deklaracjami, podpisanymi u mnie w Toruniu. Udało się panu przekonać moich wyborców, że ma pan krytyczne zdanie co do wielu ważnych działań poprzednich rządów PiS" - stwierdził.

Gratulacje dla Prezydenta Elekta Karola Nawrockiego!



— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) June 2, 2025

Mentzen podkreślił, że liczy na to, że Nawrocki "nie zapomni o tych milionach wyborców", którzy nie głosowali na niego w pierwszej turze, a głosowali w drugiej.

"Ci ludzie chcieli zmiany, chcieli, żeby w Polsce w końcu coś się zmieniło. Oczekują, że tym razem będzie inaczej, że tym razem rzeczywiście ktoś powstrzyma wprowadzanie nowych podatków, nie pozwoli na dalsze ograniczania gotówki, nie będzie pozwalał na ograniczanie wolności słowa i nie będzie stawiał interesów Ukrainy na równi z naszymi" - napisał polityk Konfederacji.

"Bardzo liczę na to, że będzie Pan o tym pamiętał, że nie zapomni Pan o tych milionach wyborców, którzy nie zagłosowali na Pana w I turze, ale zrobili to wczoraj" - stwierdził.

Wybory 2025. Postulaty Sławomira Mentzena

Jeszcze przed rozmową z kandydatami w maju Menzten ogłosił, jakie punkty znajdują się w deklaracji. Ich podpisanie przez kandydatów ubiegających się o prezydenturę w II turze miałoby być wskazówką dla wyborców lidera Nowej Nadziei. Wszystkie z tych punktów zostały podpisane przez Nawrockiego.

- Pierwszy dotyczy zobowiązania do niepodnoszenia ani nienakładania nowych podatków. Drugi brzmi: nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego - powiedział.

Trzeci to deklaracja niepodpisania żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją. W punkcie czwartym Trzaskowski i Nawrocki mają się zobowiązać, że nie wyślą polskich żołnierzy do Ukrainy. "Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO" - tak brzmi kolejny zapis deklaracji Mentzena.

"Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni" - tak sformułowano szósty punkt. Następny dotyczy zobowiązania o nieprzekazywaniu kompetencji władz Polski do organów Unii Europejskiej.

Ostatni, czyli ósmy punkt, również traktuje o relacjach z UE. - Nie podpiszę ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, np. poprzez osłabienie siły głosu lub odebranie prawa weta - przekazał Mentzen.