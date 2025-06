Trzaskowski reaguje na wyniki exit poll. Euforia w sztabie

W sondażu exit poll po drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 najwięcej wskazań uzyskał Rafał Trzaskowski - 50,3 proc., natomiast Karol Nawrocki 49,7 proc.

Różnica między kandydatami mieści się w granicach błędu pomiaru i jest zbyt mała, by przesądzić o ostatecznym wyniku. Dokładniejsze wyniki uzyskamy około godz. 23, kiedy pojawi się sondaż late poll.

- Zwyciężyliśmy - powiedział Rafał Trzaskowski. Następnie prezydent Warszawy zaapelował do zgromadzonych o skandowanie imienia małżonki "Gosia, Gosia".

- Myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze, "na żyletki", bo dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię i w całej kampanii wyborczej mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko, że każdy głos będzie się liczył - dodał Trzaskowski.

Wyniki wyborów prezydenckich. Rafał Trzaskowski: Ruszymy razem jak torpeda do przodu

- Chciałem podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w tych wyborach. Wielkie, wielkie podziękowania (...). Wielkie podziękowania dla mojej żony […] pozwólcie, że podziękuję moim dzieciom, Oli i Stasiowi. Wiem kochani, ile was to kosztowało. Chciałem podziękować swojemu bratu, chciałem podziękować swojemu teściowi, chciałem podziękować całej swojej rodzinie, bo bez nich bym naprawdę nie dał rady – wyliczał prezydent Warszawy. W dalszej części wystąpienia polityk podziękował kandydatom z pierwszej tury, którzy wsparli jego kampanię w ostatnich dwóch tygodniach.

- To jest szczególny moment w naszej historii. Jestem przekonany, że ruszymy razem jak torpeda do przodu - zapewnił wiceprzewodniczący PO.

Na wieczorze wyborczym głos zabrała także Małgorzata Trzaskowska.

- Jestem bliska zawału serca chyba już dzisiaj. Myślę, że część z was również. Ja chciałam oczywiście podziękować wszystkim bardzo i przede wszystkim oczywiście kobietom i cały czas mówię, jest w nas moc - podkreśliła.

Wybory prezydenckie. Ipsos tłumaczy wyniki exit poll

Jak przypominał przed 1 czerwca Ipsos, exit poll to najbardziej precyzyjne badanie, którego głównym celem jest oszacowanie rzeczywistego wyniku wyborów tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

Sondażownia podkreśla, że podane o 21:00 wyniki exit poll zakładają błąd oszacowania dla każdego z kandydatów +/- 2 punkty procentowe. W przypadku late polla, około godz. 23:00 zakres błędu zmniejszy się i wyniesie +/- 1 punkt procentowy dla każdego kandydata.

Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski? Pierwsza tura nie wyłoniła zwycięzcy

W niedzielę 1 czerwca przeprowadzono drugą turę wyborów prezydenckich. To właśnie ona rozstrzygnie, kto zostanie prezydentem Polski - w głosowaniu 18 maja żaden z 13 kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.

W drugiej turze rywalizowało ze sobą dwóch kandydatów:

Rafał Trzaskowski (kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy)

(kandydat Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy) Karol Nawrocki (kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, prezes Instytutu Pamięci Narodowej)

PKW szacuje, że oficjalne wyniki ogłosi w poniedziałek 2 czerwca.