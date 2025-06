Sylwester Marciniak powiedział, że druga tura wyborów prezydenckich przebiega spokojnie. - Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21, przy czym zwracam się z apelem do wyborców o wcześniejsze zrealizowanie powinności obywatelskiej i nie czekanie na ostatnią chwilę - poprosił.

- Odnotowano jedno podejrzenie popełnienia przestępstwa, 88 przypadków ewentualnych wykroczeń, 77 z nich dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy baneru. Zgłoszenia rozkładają się równomiernie na poszczególne województwa - przekazał przewodniczący PKW.

Wybory prezydenckie 2025 - druga tura. Relacja live

Przekazał, że odnotowano także 60 przypadków wykroczeń określonych w Kodeksie wyborczym. W tym 42 sytuacje dotyczą prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej, kolejne 15 to niszczenie materiałów wyborczych.

Wybory 2025. PKW podała pierwsze dane

Liczba zgłoszonych przestępstw jest mniejsza niż podczas pierwszej tury o tej samej porze. - Natomiast zgłoszonych wykroczeń odnotowano dwa tygodnie temu 119, a w tej chwili mamy 148 - powiedział Marciniak.

- Głosowanie za granicą rozpoczęło się o czasie - dodał.

Jak przekazała Komenda Główna Policji, na godz. 6 rano w niedzielę odnotowano jedno przestępstwo i 148 wykroczeń.

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała na niedzielę kilka konferencji prasowych, na których przedstawiane będą najnowsze informacje dotyczące przebiegu głosowania.



PKW będzie także informować na kolejnych konferencjach o frekwencji, a na ostatniej, po zakończeniu głosowania, podsumuje dzień.

Wybory prezydenckie 2025. Druga tura

Głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich rozpoczęło się o godz. 7. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21. Cisza wyborcza rozpoczęła się o północy w piątek.

Do zagłosowania niezbędny jest dokument, który potwierdzi tożsamość obywatela. Nie jest to wyłącznie dowód osobisty - okazać można także prawo jazdy lub paszport. Wymagane jest jednak, by był to dokument ze zdjęciem.

Po wejściu do lokalu wyborczego i potwierdzeniu tożsamości dostaniemy jedną kartę wyborczą formatu A5. Jej odbiór należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Podobniej jak w pierwszej turze, będzie miała ona ścięty prawy górny róg, co jest ułatwieniem na nakładkę z alfabetem Braille'a dla osób niewidomych. Dotyczy jednak tylko kart wydanych w kraju.

Aby oddany głos był ważny, należy spełnić kilka warunków.



Przede wszystkim należy sprawdzić, czy na dole karty do głosowania znajduje się pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej, jak pieczęć obwodowej komisji wyborczej, która wydaje kartę. - bez niego głos będzie nieważny.

Karta do głosowania będzie zawierała nazwiska kandydatów ułożonych w kolejności alfabetycznej. Obok obydwu kandydatów będzie niewielkie okienko. Znak "X", czyli jak wskazuje PKW "co najmniej dwie przecinające się linie" należy postawić wyłącznie przy jednym kandydacie - obok osoby, na którą chcemy zagłosować. Ponadto na karcie znajdzie się informacja o ponownym głosowaniu.

Jak oddać ważny głos?

Zaznaczenie obydwu nazwisk, jak również pozostawienie pustego okienka przy kandydatach skutkować będzie nieważnym głosem.

Na ważność głosu nie wpływają natomiast dodatkowe dopiski czy rysunki. Istotny jest tylko poprawnie postawiony symbol "X" w tylko jednej kratce.



W razie wątpliwości na dole kart do głosowania znajduje się także instrukcja, która wskazuje jak oddać ważny głos.