W lokalu wyborczym obowiązuje zakaz podejmowania działań, które mogłyby zakłócić przebieg głosowania lub wpłynąć na decyzje innych wyborców. Najważniejszą zasadą jest zakaz prowadzenia jakiejkolwiek formy agitacji - zarówno słownej, jak i wizualnej. Oznacza to, że nie można rozdawać ulotek, prezentować symboli partyjnych, czy zachęcać innych do głosowania na konkretnego kandydata.

Ponadto, każdy wyborca otrzymuje kartę do głosowania, którą ma obowiązek wypełnić w lokalu i wrzucić do urny. Zabronione jest wynoszenie karty na zewnątrz - jest to traktowane jako przestępstwo, podobnie jak jej umyślne zniszczenie lub sfałszowanie.

Kodeks wyborczy w art. 46 precyzuje również, że osoby uzbrojone nie mają prawa wstępu do lokalu wyborczego. Obowiązuje także zakaz nieobyczajnego, wulgarnego lub prowokacyjnego zachowania - zachowania takie mogą skutkować interwencją członków komisji, a nawet policji.

Wybory prezydenckie 2025. Czy robienie zdjęć podczas głosowania jest legalne?

Coraz więcej osób chce dokumentować swój udział w wyborach, m.in. przez zdjęcie przy urnie lub selfie z kartą do głosowania. Choć prawo nie zabrania robienia zdjęć w lokalu wyborczym, decyzja o zgodzie na takie działanie należy do przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej. To on ocenia, czy fotografia nie zakłóca porządku głosowania ani nie narusza prywatności innych osób.

Warto wiedzieć, że fotografowanie wypełnionej karty do głosowania może zostać uznane za naruszenie tajności wyborów. Zabronione jest również robienie zdjęć komisji w trakcie pracy oraz utrwalanie danych innych wyborców.

Jakie sankcje grożą za złamanie ciszy wyborczej?

Cisza wyborcza zacząła się 24 godziny przed rozpoczęciem głosowania i trwa aż do jego zakończenia, czyli do godziny 21:00. W tym czasie zabroniona jest wszelka agitacja, również w internecie, mediach społecznościowych i na forach dyskusyjnych.

Naruszenie ciszy wyborczej może skutkować karą grzywny. Najsurowsze sankcje dotyczą publikacji wyników sondaży - zarówno przedwyborczych, jak i exit polls. Za ich rozpowszechnianie w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna od 500 tysięcy do nawet 1 miliona złotych.

Warto pamiętać, że cisza wyborcza ma na celu zapewnienie wyborcom spokojnego namysłu nad decyzją. Jej przestrzeganie to nie tylko obowiązek, ale i element uczciwego procesu demokratycznego.

Podsumowując - udział w wyborach to obywatelski przywilej, ale także odpowiedzialność. Przestrzegając zasad obowiązujących w lokalu wyborczym i w okresie ciszy wyborczej, przyczyniamy się do sprawnego i uczciwego przebiegu głosowania.

red. / polsatnews.pl