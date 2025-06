Skarb Traktu Królewskiego, który przetrwał wieki i zmieniał losy Polski

Historia Belwederu sięga XVI wieku, kiedy to na warszawskiej skarpie wzniesiono rezydencję, prawdopodobnie dla królowej Bony, żony Zygmunta Starego. W XVII wieku pałac przeszedł w ręce kanclerza litewskiego Krzysztofa Zygmunta Paca, którego żona miała nazwać go "Belwederem", co pochodzi od włoskiego "bel vedere", czyli "piękny widok".

W XIX wieku obiekt stał się siedzibą wielkiego księcia Konstantego, brata cara Aleksandra I. To właśnie stąd Konstanty uciekł w noc wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku.

Belweder. Miejsce przełomowych decyzji, ważnych ceremonii i kształtowania historii

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, Belweder stał się siedzibą naczelnika państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego. A w latach 1922-1926 pełnił funkcję rezydencji prezydentów Gabriela Narutowicza i Stanisława Wojciechowskiego. Po przewrocie majowym w 1926 roku Piłsudski powrócił do Belwederu, gdzie mieszkał aż do swojej śmierci w 1935 roku.

W okresie II wojny światowej pałac został przebudowany przez Niemców na siedzibę generalnego gubernatora Hansa Franka. Mimo planów zniszczenia, Belweder przetrwał wojnę bez większych uszkodzeń.

Po wojnie, w latach 1945-1952, był siedzibą prezydenta Bolesława Bieruta, a następnie przewodniczącego Rady Państwa. W 1989 roku ponownie stał się siedzibą prezydenta - najpierw Wojciecha Jaruzelskiego, a od 1990 roku Lecha Wałęsy.

Belweder dziś. Funkcje i symbolika

Obecnie Belweder pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Organizowane są tu uroczystości państwowe, spotkania dyplomatyczne oraz przyjęcia zagranicznych delegacji. Choć nie jest stałą siedzibą prezydenta, jego znaczenie symboliczne pozostaje niezmienne.

Wnętrza pałacu kryją wiele historycznych sal, takich jak Sala Pompejańska, gdzie młody Fryderyk Chopin dawał koncerty, czy Kaplica Matki Bożej Królowej Polski, utworzona z inicjatywy Lecha Wałęsy w 1990 roku.

Co warto wiedzieć o Belwederze jako zabytku

Belweder jest uznany za zabytek klasy zerowej i objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Otoczony jest ogrodem przylegającym do Łazienek Królewskich, tworząc jedną z najbardziej reprezentacyjnych przestrzeni Warszawy. Jego klasycystyczna architektura stanowi jeden z najpiękniejszych przykładów tej epoki w Polsce.

Dla zwiedzających dostępne są m.in. Gabinet Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz sale reprezentacyjne pałacu. Zwiedzanie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu i odbywa się w wyznaczonych terminach. Rezerwacji należy dokonywać drogą elektroniczną, przesyłając wypełniony formularz na wskazany adres e-mail Kancelarii Prezydenta.

