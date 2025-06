Do godz. 14 w niedzielę w związku z wyborami prezydenckimi odnotowano 10 przestępstw i 232 wykroczenia - poinformowała Komenda Główna Policji. W jednej z krakowskich komisji wyborczych zasłabł 75-letni mężczyzna, który mimo udzielonej mu pomocy zmarł w drodze do szpitala.

"Na godz. 14.00, 1 czerwca br. Policja odnotowała 10 przestępstw i 232 wykroczenia" - przekazała KGP na platformie X.

Wcześniej kom. Damian Janus z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach poinformował, że w powiecie jędrzejowskim doszło do trzech przypadków naruszenia ciszy wyborczej. Wszystkie dotyczyły agitacji w internecie.

Wybory prezydenckie. Policja podała dane

- W gminie Bodzentyn zerwano baner wyborczy, a w Kielcach plakat wyborczy jednego z kandydatów. W powiecie pińczowskim odnotowaliśmy zerwanie sześciu plakatów wyborczych - poinformował kom. Janus. Dodał, że policja prowadzi postępowanie w tych sprawach.

Z kolei biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poinformowało, że do przestępstwa doszło w pow. bielskim. 29-latek zerwał plakat wyborczy jednego z kandydatów. Jak się okazało, kierował samochodem pod wpływem alkoholu.

Do incydentów doszło również w województwie lubelskim. - Chodzi o uszkodzenia banerów wyborczych - jednego w Puławach, trzech w Lublinie - powiedział rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie nadkom. Andrzej Fijołek.

W Krakowie 75-letni mężczyzna, który przyszedł zagłosować do jednej z komisji wyborczych, zasłabł w trakcie oczekiwania na oddanie głosu i mimo reanimacji podjętej przez ratowników medycznych zmarł. - Do tragicznego zdarzenia doszło przed godziną 14 w jednym z lokali wyborczych na krakowskiej Krowodrzy - przekazała rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło. W delegaturze KBW uściślono, że 75-latek zmarł w trakcie przewożenia do szpitala.

Wybory prezydenckie w Polsce. Druga tura

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.

Państwowa Komisja Wyborcza podała, że frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich na godz. 12 wyniosła 24,83 proc. Z kolei 18 maja, podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich, do godz. 12 frekwencja wyniosła 20,28 proc.

dk/ml / PAP/Polsatnews.pl