Polacy głosują. Oto najwyższe frekwencje w historii polskich wyborów prezydenckich

Zainteresowanie obywateli wyborami prezydenckimi 2025 jest ogromne. W I turze głosowania udział wzięło aż 67,31 proc. uprawnionych, co stanowi najlepszy wynik frekwencyjny dla tego etapu elekcji w historii III RP. Tylko w dwóch przypadkach - podczas drugich tur w 1995 i 2020 roku - frekwencja była wyższa, przekraczając 68 proc.

Absolutny rekord frekwencyjny został ustanowiony podczas drugiej tury wyborów w 1995 roku, kiedy to aż 68,23 proc. uprawnionych zdecydowało się oddać głos. Dla porównania, w pierwszej turze tych samych wyborów frekwencja wyniosła 64,70 proc.

Głosowanie odbywało się w dwóch etapach: 5 i 19 listopada. Do drugiej tury przeszli urzędujący prezydent Lech Wałęsa oraz kandydat lewicy, Aleksander Kwaśniewski. Ostatecznie to Kwaśniewski zwyciężył, zdobywając 51,72 proc. głosów. Była to jedna z najbardziej zaciętych i symbolicznych batalii wyborczych w historii III RP, czemu towarzyszyło ogromne społeczne zaangażowanie.

Drugie miejsce pod względem frekwencji

W drugim miejscu plasują się wybory z 2020 roku. Wówczas frekwencja w drugiej turze osiągnęła poziom 68,18 proc., niewiele ustępując rekordowi z 1995 roku. Głosowanie odbyło się 28 czerwca (pierwsza tura) oraz 12 lipca (druga tura).

W decydującym starciu zmierzyli się ówczesny prezydent Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie zwyciężył Andrzej Duda, zdobywając 51,03 proc. głosów. Wysoka frekwencja była efektem napiętej atmosfery politycznej oraz silnej mobilizacji elektoratu.

Rekord frekwencji w pierwszej turze wyborów

Nigdy wcześniej w pierwszej turze wyborów prezydenckich nie odnotowano tak wysokiej frekwencji jak w 2025 roku - 67,31 proc. Dotychczasowy rekord z 1995 roku (64,70 proc.) został wyraźnie przekroczony. W tegorocznym głosowaniu największe poparcie zdobył Rafał Trzaskowski (31,36 proc.), a tuż za nim uplasował się Karol Nawrocki (29,54 proc.).

Szczególnie wysoką frekwencję odnotowano w województwach mazowieckim (73,40 proc.), małopolskim (69,71 proc.) i pomorskim (69,06 proc.). W dużych miastach, takich jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków, udział w głosowaniu przekroczył nawet 75 proc.

Zgodnie z harmonogramem wyborczym, druga tura wyborów prezydenckich odbywa się w niedzielę 1 czerwca 2025 roku. Wyborcy decydują w niej, kto obejmie urząd prezydenta - Rafał Trzaskowski czy Karol Nawrocki. Lokale będą otwarte w godzinach 7:00-21:00.

