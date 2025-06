Emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) oraz renciści, nierzadko pozostają aktywni zawodowo. Zgodnie z przepisami, mogą legalnie uzyskiwać dodatkowe dochody, jednak obowiązują ich limity przychodów. Limity te aktualizowane są co kilka miesięcy.

Ważny termin dla części emerytów i rencistów. Limity w górę

Limity dorabiania do rent i emerytur są związane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem. O jego wysokości informuje Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym kwartale 2025 r. wynosiło ono 8962,28 zł brutto. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczeniobiorcy mogą bez konsekwencji zarabiać do 70 proc. tej kwoty.

Co to oznacza w praktyce? Od 1 czerwca 2025 r. wcześniejsi emeryci oraz renciści, których przychody nie przekroczą 6273,60 zł brutto, nie muszą obawiać się żadnych potrąceń. W przypadku przychodów mieszczących się między 70 a 130 proc. średniego wynagrodzenia, ZUS może zmniejszyć wypłaty o kwotę przekroczenia. Przychody powyżej 11 651 zł brutto (130 proc.) skutkują zawieszeniem wypłat.

Nowe limity oznaczają kilkusetzłotowy wzrost w porównaniu z poprzednimi. Niższy próg zwiększono o 339,50 zł brutto, a wyższy o 630,60 zł.

Dorabianie do emerytury. Tych osób nie dotyczą ograniczenia

Warto zaznaczyć, że obowiązują również maksymalne kwoty zmniejszenia świadczeń. W przypadku emerytur oraz rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy limit wynosi 939,61 zł. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy mogą zostać obniżone maksymalnie o 704,75 zł, natomiast w przypadku osób pobierających rentę rodzinną jako jedyni uprawnieni - do 798,72 zł.

Ograniczenia w dorabianiu nie obowiązują wszystkich. Zgodnie z informacjami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, limity przychodów nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Przewidziano tu jednak pewien wyjątek. Jak podaje Prawo.pl, seniorzy, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do poziomu minimalnego (obecnie 1878,91 zł brutto), mogą w przypadku osiągnięcia wysokich dochodów otrzymać świadczenie w niższej wysokości - bez dopłaty do minimum.

Bez ograniczeń dorabiać mogą również osoby pobierające inne formy wsparcia, np. rentę rodzinną, jeśli została ona uznana za korzystniejszą niż emerytura. Z kolei jeszcze inne grupy, które nie muszą się martwić ustalanymi progami to:

uprawnieni do emerytury częściowej

inwalidzi wojenni

inwalidzi wojskowi (ich niezdolność do pracy musi wiązać się z odbywaną służbą)

posiadacze renty rodzinnej po uprawnionej do któregoś z tych świadczeń osobie

Nowe limity będą obowiązywać do końca sierpnia 2025 r. Kolejna ich aktualizacja planowana jest na wrzesień.

