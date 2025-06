- Czekamy do rana - powiedział na wieczorze wyborczym szef sztabu Karola Nawrockiego. W podobnym tonie wypowiadają się politycy Konfederacji, którzy zwracają uwagę na minimalną różnicę między prezesem IPN a wiceprzewodniczącym PO. Za to otoczenie Rafała Trzaskowskiego nie kryje emocji. - Myślę, że ta noc będzie dobra dla Polek i Polaków - oceniła szefowa sztabu prezydenta Warszawy.

W sondażu exit poll po drugiej turze wyborów prezydenckich 2025 najwięcej wskazań uzyskał Rafał Trzaskowski - 50,3 proc., natomiast Karol Nawrocki 49,7 proc.

Różnica między kandydatami mieści się w granicach błędu pomiaru i jest zbyt mała, by przesądzić o ostatecznym wyniku. Dokładniejsze wyniki uzyskamy około godz. 23, kiedy pojawi się sondaż late poll.

- Oczywiście, że wynik jest przedwczesny, to są exit polle, czekamy na wyniki PKW. Liczę, że one potwierdzą zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego - powiedziała w rozmowie z mediami Wioletta Paprocka-Ślusarka.

Szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego stwierdziła, że to "będzie dobra noc dla Polek i Polaków". - Będziemy czekać do ostatniego momentu, to nie będzie pierwsza nieprzespana noc jak w kampanii - dodała.

Wyniki wyborów. Szef sztabu Nawrockiego: Przed nami ciężka noc

Chwilę wcześniej wypowiedział się szef sztabu wyborczego kandydata wspieranego przez PiS.

- Czekamy na wyniki policzone przez PKW, różnica jest niezwykle mała. Już pięć lat temu wyniki pokazały, że różnica potrafi się zmienić, w wyborach do Parlamentu Europejskiego się zmieniła (...). Myślę, że wszyscy, którzy wiedzą jak wygląda liczenie głosów wiedzą, że przed nami ciężka noc - mówił Paweł Szefernaker.

- Każdy głos się liczy, każdy głos będzie na wagę zwycięstwa. Historycznie to zawsze kandydaci wspierani przez PiS byli niedoszacowani. Liczmy na dobry wynik Karola Nawrockiego - dodał były wiceszef MSWiA.

Na sondażowe wynik zareagowali politycy Konfederacji, których kandydat uzyskał trzeci wynik w pierwszej turze wyborów prezydenckich, który zdobył blisko 15 proc. głosów.

Konfederacja o wynikach wyborów: Trzeba czekać

"Jeszcze ci, co się smucą, będą się radować, a ci, co się radują, zasmucą. Nikt, kto się pasjonuje tym wynikiem, nie będzie dzisiaj spał spokojnie. A kto by finalnie nie wygrał, będzie miał wyjątkowo słaby mandat. I pół narodu przeciw sobie" - napisał w sieci Przemysław Wipler.

"Trzeba czekać na oficjalne wyniki PKW. Cząstkowe wyniki będą początkowo pokazywały przewagę Nawrockiego i stopniowo gonić będzie Trzaskowski wraz z kolejnymi rejestrowanymi protokołami OKW. Pytanie, czy przegoni? Jaka będzie różnica głosów?" - dodał jego partyjny kolega Witold Tumanowicz.

Po ogłoszeniu sondażowych wyników exit poll głos zabrali także politycy z Koalicji 15 października.

"Gratulacje Rafale Trzaskowski. Czekamy na potwierdzenie zwycięstwa ale już widzimy, jak ważny jest każdy głos! Polacy postawili na przyszłość, uczciwość i bezpieczeństwo" - napisał szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Rafał Trzaskowski sondażowym zwycięzcą wyborów. Wierzę, że do rana sytuacja się utrzyma i wygra cała Polska!" - ocenił z kolei Robert Biedroń, europoseł Lewicy.

Sondażowych wyników nie skomentowali wciąż (22:20) ani prezydent Andrzej Duda ani premier Donald Tusk.

Wybory prezydenckie. Ipsos tłumaczy wyniki exit poll

Jak przypominał przed 1 czerwca Ipsos, exit poll to najbardziej precyzyjne badanie, którego głównym celem jest oszacowanie rzeczywistego wyniku wyborów tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

Sondażownia podkreśla, że podane o 21:00 wyniki exit poll zakładają błąd oszacowania dla każdego z kandydatów +/- 2 punkty procentowe. W przypadku late polla, około godz. 23:00 zakres błędu zmniejszy się i wyniesie +/- 1 punkt procentowy dla każdego kandydata.

Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski? Pierwsza tura nie wyłoniła zwycięzcy

W niedzielę 1 czerwca przeprowadzono drugą turę wyborów prezydenckich. To właśnie ona rozstrzygnie, kto zostanie prezydentem Polski - w głosowaniu 18 maja żaden z 13 kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów.

W drugiej turze rywalizowało ze sobą dwóch kandydatów: