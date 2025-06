Dane pochodzą ze wszystkich okręgów wyborczych. Do godziny 12 zagłosowało 6 980 740 osób, co daje 24,83 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim - 27,27 proc. Kolejne jest woj. podlaskie - 26,22 proc. Podium zamyka woj. mazowieckie - 26,06 proc.

Województwa z najniższą frekwencją to: opolskie (21,01 proc.), dolnośląskie (22,28 proc.), lubuskie (22,47 proc.).

Druga tura wyborów. Frekwencja na godz. 12

Spośród miast wojewódzkich najwyższą frekwencję odnotowano w Lublinie (28,92 proc.), Toruniu (27,99 proc.) i Bydgoszczy (27,67 proc.). Najniższą w Gdańsku (20,09 proc.), Wrocławiu (25,13 proc.) i w Katowicach (25,3 proc.).

Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w Krynicy Morskiej - 55,12 proc. Najmniej w gminie Platerówka, powiat lubański - 13,64 proc.

W czasie pierwszej tury wyborów do g. 12 frekwencja wyniosła 20,28 proc. Najwyższą frekwencję odnotowano wówczas w województwie małopolskim (23,5 proc), podlaskim (22,57 proc.) oraz podkarpackim (22,3 proc.).

W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie (24,34 proc.), Rzeszowie (23,01 proc.) oraz w Białymstoku (22,81 proc.). Najniższą frekwencję odnotowano w woj. opolskim (16,07 proc.), lubuskim (17,57 proc.) i dolnośląskim (17,91 proc.).

Wybory 2025. Łamanie ciszy wyborczej. Pierwsze dane PKW

Do godz. 10 policja odnotowała trzy przestępstwa i 173 wykroczenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej.



Podczas wcześniejszej konferencji przewodniczący PKW Sylwester Marciniak informował, że większość ewentualnych wykroczeń określonych w kodeksie wykroczeń dotyczy uszkodzenia lub bezprawnego usunięcia ogłoszenia czy baneru. Zaznaczył, że były też przypadki prowadzenia agitacji w czasie ciszy wyborczej.



Marciniak informował o godz. 10:00 o jednym przestępstwie i 148 zgłoszeniach o wykroczeniach.

Wybory prezydenckie w Polsce. Druga tura

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.

Wybory prezydenckie 2025. Druga tura

W ponownym głosowaniu można oddać głos tylko na dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w pierwszej turze wyborów. Są to kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski oraz popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki.

Głos można oddać w obwodowych komisjach wyborczych. Miejsce, do którego jesteśmy przypisani można sprawdzić zarówno w aplikacji mObywatel, jak i na stronie internetowej w zakładce "wyszukiwarka obwodów". W związku z drugą turą wyborów prezydenckich 2025 utworzono ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju. Za granicą jest ich 511, a na statkach - 5.

571 999 osób otrzymało zaświadczenie o prawie do głosowania w II turze wyborów prezydenckich, dzięki któremu będą mogły zrobić to w inny miejscu niż ich zameldowanie. Przed I turą taki dokument miało 333 tys. osób. Oznaczałoby to wzrost wniosków o ponad 70 proc.

Przed II turą zwiększyła się też liczba osób, które zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego - to 12 076 osób; w I turze wydano 9 698 pakietów wyborczych, które umożliwia głosowanie w takim trybie. Zwiększyła się także łączna liczba osób, które złożyły zamiar głosowania przez pełnomocnika - to 42 085 osób, co oznaczałoby przyrost o blisko 50 proc. w stosunku do głosowania z 18 maja.

Druga tura wyborów. Jak oddać ważny głos?

Do zagłosowania niezbędny jest dokument, który potwierdzi tożsamość obywatela. Nie jest to wyłącznie dowód osobisty - okazać można także prawo jazdy lub paszport. Wymagane jest jednak, by był to dokument ze zdjęciem.

Po wejściu do lokalu wyborczego i potwierdzeniu tożsamości dostaniemy jedną kartę wyborczą formatu A5. Jej odbiór należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Podobnie jak w pierwszej turze, będzie miała ona ścięty prawy górny róg, co jest ułatwieniem na nakładkę z alfabetem Braille'a dla osób niewidomych. Dotyczy jednak tylko kart wydanych w kraju.

Aby oddany głos był ważny, należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim należy sprawdzić, czy na dole karty do głosowania znajduje się pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej, jak pieczęć obwodowej komisji wyborczej, która wydaje kartę. - bez niego głos będzie nieważny.

Karta do głosowania będzie zawierała nazwiska kandydatów ułożonych w kolejności alfabetycznej. Obok obydwu kandydatów będzie niewielkie okienko. Znak "X", czyli jak wskazuje PKW "co najmniej dwie przecinające się linie" należy postawić wyłącznie przy jednym kandydacie - obok osoby, na którą chcemy zagłosować.



W razie wątpliwości na dole kart do głosowania znajduje się także instrukcja, która wskazuje jak oddać ważny głos.