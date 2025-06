Trwa druga tura wyborów prezydenckich 2025. Obywatele zdecydują, czy głową państwa zostanie Karol Nawrocki czy Rafał Trzaskowski. Uprawnieni do głosowania są wszyscy obywatele, którzy ukończą 18 lat najpóźniej w dniu wyborów i nie zostali pozbawieni praw publicznych lub wyborczych. Aby zagłosować prawidłowo, warto wcześniej poznać szczegóły dotyczące karty wyborczej.

Karta wyborcza w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2025 roku ma standardowy format A5 (148 mm × 210 mm). Jej projekt jest minimalistyczny i jednoznaczny – tak, by każdy mógł łatwo odczytać zawarte na niej informacje.

Najważniejsze cechy fizyczne:



• druk na białym papierze o odpowiedniej gramaturze

• jednostronna forma

• ścięcie w prawym górnym rogu, by ułatwić korzystanie osobom niewidomym (karty w Polsce)

• układ pionowy lub poziomy - zależnie od decyzji lokalnej komisji,

• brak jakichkolwiek kolorów, znaków graficznych czy elementów sugerujących sympatie polityczne

Obowiązkowe elementy karty

Na karcie muszą znaleźć się informacje zgodne z przepisami Kodeksu wyborczego i uchwałą PKW:

Nazwiska kandydatów

• podane w porządku alfabetycznym

• jednolity krój i rozmiar czcionki

• bez fotografii, logotypów komitetów czy partyjnych skrótów

• nazwiska muszą być zgodne z tymi zarejestrowanymi przez PKW

Kratki do głosowania

• po jednej przy każdym nazwisku, po lewej stronie

• służą do postawienia znaku "X" (dwie przecinające się linie)

• krzyżyk należy umieścić wyłącznie wewnątrz kratki

Instrukcja oddania głosu

• znajduje się u dołu strony

• opisuje krok po kroku, jak prawidłowo oddać głos i czego unikać

• używa prostego, zrozumiałego języka

• wyjaśnia, że postawienie więcej niż jednego "X" lub zaznaczenie innych miejsc skutkuje nieważnością głosu

Pieczęć komisji wyborczej

• każda karta musi być opatrzona pieczęcią komisji, która ją wydała,

• pieczęć zawiera nazwę obwodu oraz numer komisji,

• bez niej karta zostaje uznana za nieważną

W razie jakichkolwiek niejasności co do poprawności karty, należy natychmiast zgłosić się do członka komisji. W razie potrzeby karta może zostać wymieniona, a błędna zostanie wycofana i odpowiednio zabezpieczona.

Kiedy karta zostaje unieważniona?

Karta do głosowania może być uznana za nieważną, jeśli:

• brakuje na niej pieczęci komisji

• jest zniszczona lub nieczytelna

• zawiera więcej niż jeden znak "X",

• krzyżyk znajduje się poza kratką lub nie przypomina dwóch przecinających się linii

• na karcie w ogóle nie umieszczono znaku wyboru

Głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika

W przypadku głosowania korespondencyjnego oraz z udziałem pełnomocnika, karta wygląda identycznie jak w standardowym głosowaniu. Różnice dotyczą wyłącznie sposobu jej wypełnienia:

• w głosowaniu listownym karta znajduje się w pakiecie wyborczym

• pełnomocnik oddaje głos zgodnie z wolą wyborcy, ale to on fizycznie zaznacza wybór

• wszystkie elementy - instrukcje, pieczęcie i zasady - pozostają niezmienione

red. / polsatnews.pl