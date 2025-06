W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka frekwencja na godz. 17?

- Frekwencja na godz. 12 wyniosła 24,83 proc. - poinformował podczas konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej przewodniczący Sylwester Marciniak.



Dane pochodzą ze wszystkich okręgów wyborczych. Do godziny 12 zagłosowało 6 980 740 osób, co daje 24,83 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.

Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim - 27,27 proc. Kolejne jest woj. podlaskie - 26,22 proc. Podium zamyka woj. mazowieckie - 26,06 proc.

Województwa z najniższą frekwencją to: opolskie (21,01 proc.), dolnośląskie (22,28 proc.), lubuskie (22,47 proc.).