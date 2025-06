Członkowie jednej z warszawskich komisji wyborczych pojawili się w lokalu z nietypowym dodatkiem do ubrania. W sieci pojawiły się zdjęcia mężczyzn i sugestie, że mogą oni łamać ciszę wyborczą. Na sprawę zareagowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Podczas niedzielnego głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich w jednym z lokali w Warszawie doszło do kontrowersyjnego zachowania dwóch członków komisji. Mężczyźni założyli duże czerwone korale.

W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z komisji z sugestią, że taki dodatek może być agitacją polityczną, gdyż kojarzy się z pewną polityczką.

Wybory 2025. PKW zareagowała na incydent

Na sytuację zareagowała Państwowa Komisja Wyborcza.

- Otrzymaliśmy takie zgłoszenie, ponieważ akurat sam dzwoniłem do tej komisji, prosiłem jej członków o zdjęcie tych korali. Więc odpowiadam, że taka sytuacja miała miejsce i po moim telefonie obiecano, że korale będą zdjęte - powiedział szef Krajowego Biura Wyborczego Rafał Tkacz podczas konferencji o g. 13:30.

Głos w temacie zabrał także członek PKW Paweł Gieras.

- Kodeks wyborczy nie określa, w jaki sposób mają występować członkowie komisji, jak być ubrani, jak dobierać strój, krawat czy inne dodatkowe rzeczy. Nie dostrzegam naruszenia prawa - stwierdził.

- Natomiast dobrym zwyczajem jest to, żeby komisje wyborcze, od najniższego do najwyższego szczebla, nie dawały żadnych podstaw do jakichkolwiek podejrzeń o sprzyjanie czy prowadzenie agitacji wyborczej - dodał Gieras.

Wybory prezydenckie w Polsce. Druga tura

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.

Do godz. 10 policja odnotowała trzy przestępstwa i 173 wykroczenia związane z naruszeniem ciszy wyborczej.



Podczas konferencji PKW o g. 10 przewodniczący PKW Sylwester Marciniak informował o jednym przestępstwie i 148 zgłoszeniach o wykroczeniach.