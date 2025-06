Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich. Są najnowsze dane PKW

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że do godz. 17 zagłosowało 15 534 938 osób, czyli 54,91 proc. uprawnionych.

Województwa z najwyższą frekwencja to: mazowieckie - 58,51 proc., małopolskie - 57,23 proc. i łódzkie - 56,10 proc.

Najniższą frekwencję odnotowano w województwach: opolskim - 48,05 proc., warmińsko-mazurskie - 50,77 proc., lubuskie - 51,83 proc.

- Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje z wybranych miast wojewódzkich, to najwyższa frekwencja w Warszawie - 61,45 proc., Poznaniu - 59,41 proc., Toruń - 59,27 proc. - przekazał przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Wybory prezydenckie 2025. Frekwencja do godz. 17. Gdzie najwyższa?

- W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu, już tradycyjnie, w miejscowości Krynica Morska. Frekwencja na godz. 17 wyniosła 81,75 proc. - dodał.

ZOBACZ: Nietypowa sytuacja w lokalu wyborczym. Padł na kolana

Gmina Walce (powiat krapkowicki, województwo opolskie) to miejsce z najniższą frekwencją do godz. 17 - 36,40 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Jaka frekwencja?

Na poprzedniej konferencji prasowej poinformowano, ze frekwencja na godz. 12 wyniosła 24,83 proc.

Dane pochodzą ze wszystkich okręgów wyborczych. Do godziny 12 zagłosowało 6 980 740 osób, co daje 24,83 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w głosowaniu.

ZOBACZ: Tragedia w lokalu wyborczym. Nie żyje mężczyzna

Najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim - 27,27 proc. Kolejne jest woj. podlaskie - 26,22 proc. Podium zamyka woj. mazowieckie - 26,06 proc.

Województwa z najniższą frekwencją to: opolskie (21,01 proc.), dolnośląskie (22,28 proc.), lubuskie (22,47 proc.).

Według danych PKW w pierwszej turze wyborów prezydenckich, która miała miejsce 19 maja, do godz. 12:00 zagłosowało 20,28 proc. uprawnionych. Frekwencja na godz. 17:00 wyniosła natomiast 50,69 proc.

Wybory prezydenckie 2025. Lokale wyborcze otwarte do godz. 21

W niedzielę o godz. 7 rano rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Udział w nim może wziąć 28 mln 848 tys. osób, tyle jest uprawnionych.

Lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21.