"Dziś w nocy zwyciężymy". Karol Nawrocki reaguje na sondażowe wyniki wyborów

Tuż po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich rzecznik PiS Rafał Bochenek ogłosił na scenie, że "mamy de facto remis", a Karola Nawrockiego nazwał "przyszłym prezydentem Polski".

- Jeśli upokorzy się lud mój, nad którym zostało wezwane imię moje i będę błagać i będą szukać mego imienia i odwrócą się od złych dróg swoich, ja im wybaczę, a kraj ich ocali - zaczął swoje przemówienie Karol Nawrocki.

- Tak, my zwyciężymy. Dzisiaj w nocy zwyciężymy - dodał.



Wybory prezydenckie, wyniki exit poll. "Udały nam się co najmniej dwie rzeczy"

Nawrocki zapowiedział, że "nie pozwoli, by domknął się monopol Donalda Tuska". - My w nocy musimy zwyciężyć i wiemy, że tak się stanie. To specyficzne wybory, jedyne takie po 1989 roku - przekazał.

- Udały nam się co najmniej dwie rzeczy. Przede wszystkim nie daliśmy się złamać. Zabrali pieniądze, napuścili instytucje państwa, kłamali, kłamali, kłamali, a wy byliście cały czas ze mną i byliśmy razem przez sześć miesięcy boju o Polskę - mówił. Kandydat popierany przez PiS podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w jego kampanię wyborczą.

Karol Nawrocki zaznaczył również, że "udało się zjednoczyć cały obóz patriotyczny".