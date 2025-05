Donald Trump zdemoralizował relacje z Putinem - ocenił w programie "Prezydenci i Premierzy" Bronisław Komorowski. Wskazał również, że obecnie Putinowi nie zależy na zwiększeniu żądań, tylko na "wykończeniu" Ukrainy, co jest dla Polski "straszną perspektywą".

W programie byli premierzy i prezydent komentowali politykę państw europejskich i Stanów Zjednoczonych wobec Rosji. Leszek Miller wskazał, że realnie rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy mogą nabrać znaczenia dopiero po ewentualnym spotkaniu Donalda Trumpa i Władimira Putina.

- Uważam, że prezydent Trump zdemoralizował relacje z Putinem - podkreślił Bronisław Komorowski. - Przyzwyczaił go do tego, że Putin dostaje, a reszta - Zachód, ma dawać Putinowi, ustępować - dodał były prezydent.

- To idzie nie tyle w stronę zwiększania puli żądań, tylko po prostu wykończenia państwa ukraińskiego. To dla Polski jest perspektywa straszna - ocenił Komorowski.

Waldemar Pawlak podkreślił, że w negocjacjach międzynarodowych istotnym graczem są również Chiny. - Prezydent Xi Jinping pozwala Rosji, żeby prowadziła wojnę na Ukrainie. Gdyby Chiny przyłączyły się do sankcji zachodnich, to Rosja musiałaby bardzo szybko przystąpić do negocjacji pokojowych i skończyłaby się wojna - uważa były premier.

Dalej stwierdził, że "Chiny testują jak daleko może się posunąć Rosja". - Są zainteresowane przyłączeniem Tajwanu do Chin. Testują jak daleko posunie się Zachód - wskazał Pawlak.

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie niemieckie władze zgodziły się na atakowanie celów w Rosji niemiecką bronią, przez ukraińskich żołnierzy.

- Wojna przybrała już zupełnie innych charakter, niż na początku, gdzie Zachód obawiał się jakichkolwiek aktywności ukraińskich na terenie Rosji. W tej chwili wygląda na to, że dopóki Rosja i Putin nie będą widziały takich twardych ograniczeń, będą próbowały posuwać się dalej - powiedział były premier.

