Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły udany start nowego satelity GPS III. Został wyniesiony na orbitę przez rakietę Falcon 9, firmy Space X Elona Muska, z przylądka Cape Canaveral na Florydzie.

Jak zaznaczyła amerykańska agencja prasowa United Press International (UPI), standardowo przygotowania do takiej misji trwają od 18 do 24 miesięcy, jednak wojsku USA udało się skrócić ten czas do mniej niż trzech.

Nowy satelita ma oferować trzykrotnie większą dokładność oraz ośmiokrotnie wyższą odporność na zakłócenia. Dzięki temu, ma zapewnić poprawę precyzji nawigacji oraz synchronizację czasu, co jest kluczowe zarówno dla wojska, jak i użytkowników cywilnych.

Dowódca jednostki SpOC MD 31 płk Andrew Menschner podkreślił, że szybkie uruchomienie satelity pokazuje zdolność Sił Kosmicznych do reagowania na nagłe zdarzenia, np. awarie innych satelitów GPS. Dodał, że każdy nowy start zwiększa dokładność i niezawodność całej konstelacji satelitów GPS.

Obecnie system ten składa się z 31 aktywnych satelitów, siedmiu satelitów rezerwowych oraz dwóch gotowych do startu. Celem jest zapewnienie stabilnych usług dla miliardów użytkowników na świecie.

SpOC MD 31 to jednostka Sił Kosmicznych USA zajmująca się nawigacją satelitarną i precyzyjnym pomiarem czasu. Odpowiada za zarządzanie systemem GPS i jego rozwijanie. Jednostka powstała w 2024 roku i składa się z kilku zespołów, które zajmują się m.in. operacjami satelitarnymi, rozwojem nowych technologii oraz utrzymaniem systemu GPS.

