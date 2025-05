Trwa cisza wyborcza. Przygotowania do głosowania w całym kraju

W sobotę o poranku rozpoczęło się przekazywanie kart do głosowania do poszczególnych lokali wyborczych. Jednocześnie obowiązuje cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich, czyli w niedzielę o godz. 21. Za jej złamanie grozi surowa kara - nawet milion złotych grzywny.