Ćwierć miliarda pszczół uciekło z transportu po tym, jak ciężarówka przewożąca ule przewróciła się przy amerykańsko-kanadyjskiej granicy. Lokalne władze wydały ostrzeżenie dla okolicznych mieszkańców, a do sieci trafiło nagranie z miejsca zdarzenia.

Do zdarzenia doszło na terenie hrabstwa Whatcom. Tir ciężarówka przewożący około 31 tys. kg aktywnych uli miodnych przewróciła się na drodze w pobliżu granicy z Kanadą. Lokalne władze natychmiast powołały sztab kryzysowy. Przyczyną wypadku miało być "złe wejście pojazdu w ostry zakręt".

USA. Ćwierć miliarda pszczół na wolności. Ostrzeżenie władz

"Droga Weidkamp jest zamknięta między Loomis Trail Road i West Badger, a społeczeństwu zaleca się unikanie tego obszaru i omijanie tego miejsca w odległości co najmniej 200 metrów" - czytamy na profilu szeryfa hrabstwa w mediach społecznościowych.

Na miejscu pojawili się funkcjonariusze Biura Szeryfa Hrabstwa Whatcom (WCSO), Whatcom County Public Works i eksperci ds. pszczół.

- Mistrzowie pszczelarstwa są na miejscu, a inni są w drodze, aby pomóc w ponownym ustawieniu uli skrzynkowych. Plan zakłada umożliwienie pszczołom ponownego zasiedlenia ula i znalezienia królowej. Powinno to nastąpić w ciągu najbliższych 24-48 godzin. Celem jest uratowanie jak największej liczby pszczół - zaznaczono.

W późniejszym komunikacie przekazano, że sytuacja na drodze została częściowo opanowana.

- Praca na miejscu zakończona. Odzyskano skrzynki ulowe z przewróconej ciężarówki i przywrócono do użytkowania. Do rana większość pszczół powinna wrócić do swoich uli - napisano w zaktualizowanym komunikacie.