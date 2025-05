W sobotę lubelska policja poinformowała o zatrzymaniu 32-latka poszukiwanego od 11 lat. Sąd wymierzył mu karę dwóch lat więzienia, jednak mężczyzna nie stawił się do zakładu karnego. Wydano za nim trzy listy gończe. 32-latek został zatrzymany, gdy jechał samochodem. - Był bardzo zaskoczony dynamicznym zatrzymaniem, nie miał nawet szans na ucieczkę - informuje policja.

11 lat temu sąd wymierzył mężczyźnie karę dwóch lat więzienia za przestępstwa narkotykowe, jednak ten nie stawił się do zakładu karnego. Wydano za nim trzy listy gończe.

- Od tamtego czasu mężczyzna był nieuchwytny. Okazało się, że nie chcąc oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości, wyjechał za granicę. Ukrywał się m.in. w Anglii i Holandii - przekazała Anna Kamola z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Lublin. 32-latek zatrzymany. Był nieuchwytny przez 11 lat

Po powrocie "do kraju oraz rodzinnego miasta" 32-latka postanowili zatrzymać "łowcy głów". Policja poinformowała również, że często zmieniał miejsce swojej kryjówki, ponieważ podejrzewał, że funkcjonariusze "depczą mu po piętach"

- Aż do ostatniego wtorku, kiedy poszukiwacze wytropili go na jednej z lubelskich ulic w dzielnicy Dziesiąta. 32-latek wpadł w ich ręce, gdy jechał samochodem. Był bardzo zaskoczony dynamicznym zatrzymaniem, nie miał nawet szans na ucieczkę - poinformowała nadkomisarz.

Policjanci następnie zabrali go do jednostki, a później przetransportowali do zakładu karnego, w którym spędzi zasądzone ponad dekadę temu dwa lata więzienia.

- Zatrzymanie tego poszukiwanego, to już kolejny dowód na to, że przestępcy nie są w stanie uniknąć kary niezależnie, gdzie i jak długo próbują się ukryć- zakończyła Kamola.

