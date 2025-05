- Dzisiaj chcemy przekonywać Polki i Polaków w całym kraju, żeby się zmobilizowali i poszli do wyborów prezydenckich, bo one mają olbrzymią wagę. Jeżeli wszyscy pójdziemy do wyborów, to wygra cała Polska - powiedział Rafał Trzaskowski podczas spotkania we Włocławku