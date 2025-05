Apel do wyborców. Trzaskowski wezwał do "totalnej mobilizacji"

Rafał Trzaskowski spotkał się w piątek z wyborcami we Włocławku. Podczas ostatniego dnia kampanii przekonywał, że kluczem do zwycięstwa w wyborach prezydenckich jest frekwencja. Zapewnił także, że będzie prezydentem wszystkim Polaków.

Rafał Trzaskowski podczas piątkowego spotkania z wyborcami we Włocławku wzywał do "totalnej mobilizacji". - Możemy wygrać przede wszystkim frekwencją - przekonywał apelując do swoich wyborców.

- Dzisiaj chcemy przekonywać Polki i Polaków w całym kraju, żeby się zmobilizowali i poszli do wyborów prezydenckich, bo one mają olbrzymią wagę. Jeżeli wszyscy pójdziemy do wyborów, to wygra cała Polska - podkreślił Trzaskowski na wiecu inaugurującym ostatni dzień kampanii wyborczej przed niedzielną II turą wyborów prezydenckich.

Trzaskowski we Włocławku. "Możemy wygrać przede wszystkim frekwencją"

- Czym więcej pójdzie nas do głosowania, tym większa szansa, że wygram te wybory prezydenckie, że razem wygramy te wybory prezydenckie. Namawiajcie wszystkich, aby jak najwięcej Polek i Polaków poszło do wyborów prezydenckich - mówił Trzaskowski.

We Włocławku podkreślił, że dziś jest ostatni dzień na przekonanie wyborców. - Jest wiele Polek i Polaków, którzy będą podejmowali decyzję w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach - ocenił.

Prosił każdego obecnego na wiecu, aby porozmawiał z rodziną, znajomymi, sąsiadami. - Rozmawiajcie z ludźmi, z którymi nigdy do tej pory nie rozmawialiście. To klucz do zwycięstwa - wskazał Trzaskowski. Zapewniał, że będzie prezydentem wszystkich Polaków.

Kandydat KO mówił też o tym, że od lat walczy o wzmocnienie polskich samorządów. - Za każdym razem, gdy przyjeżdżam do Włocławka, do województwa kujawsko-pomorskiego, to widzę, jak Polska się zmienia. Dzięki waszej ciężkiej pracy. Jesteśmy z niej wszyscy dumni. Dziś musimy odbudować wspólnotę, aby ruszyć jak rakieta w przyszłość - powiedział Trzaskowski.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca, weźmie w niej udział kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, który w pierwszej turze zdobył 31,36 proc. i popierany przez PiS Karol Nawrocki, którego poparło 29,54 proc.

bp / pap/polsatnews.pl