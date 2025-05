Kiedy poznamy wyniki drugiej tury wyborów? Szef PKW podał termin

- Mam nadzieję, że wyniki drugiej tury uda się ogłosić równie szybko jak po pierwszej turze, czyli w poniedziałek rano czy wczesnym popołudniem - mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak. Przekazał też najnowsze dane. Jak zauważył o 80 proc. w porównaniu do pierwszej tury wzrosła liczba osób, które uzyskały zaświadczenie o prawie głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła, że w związku z drugą tura wyborów prezydenckich w Polsce utworzono 32 143 obwodów głównych, w tym stałych - 29 815 i odrębnych - 1812, na które składają się te powołane w zakładach leczniczych (932), domach pomocy społecznej (703), aresztach i zakładach karnych (140) oraz domach studenckich (14). Za granicą utworzono 519 obwodów, a na statkach - 5.

Liczba mieszkańców Polski wynosi 35 482 667, z czego wzrosła o 4 tys. w porównaniu ze stanem przed pierwszą turą - przekazała PKW.

Wybory prezydenckie. Duży wzrost liczby zaświadczeń do głosowania

Jak podała PKW, liczba osób uprawnionych do głosowania wynosi 28 848 733. Korespondencyjnie zamierza głosować 12 076 osób (w pierwszej turze było to 9500). Przez pełnomocnika głos zamierza oddać 42 085 (dwa tygodnie temu ta liczba sięgała 28 tys.).

PKW wydała 571 999 zaświadczeń o prawie głosowania, w pierwszej turze było to 333 tys. - To wzrost o około 80 proc. - zauważył przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Przekazał także, ilu członków będą liczyć komisje - łącznie będzie ich 266 782, w komisjach obwodowych za granicą - 5035 osób.

Druga tura wyborów. Kiedy poznamy wyniki?

- Dotychczas w wyborach prezydenckich najwyższa frekwencja w drugiej turze wyniosła 68,23 proc. w 1995 roku, niewiele niższa była w drugiej turze wyborów prezydenckich w 2020 roku - 68,18 proc. - mówił Marciniak.

- Najniższa frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich była w 2005 roku i wyniosła 51 proc. - mówił przewodniczący PKW.

Przypomniał, że najwyższa frekwencja w wyborach w Polsce była 15 października 2023 roku podczas wyborów parlamentarnych i sięgała 74,38 proc.

Marciniak przekazał także, że osób powołanych w obwodowych komisjach z komitatu Rafała Trzaskowskiego będzie 30 826, a z komitetu Karola Nawrockiego - 29 579.

Nawiązując do oficjalnych wyników pierwszej tury podkreślił, że pojawiły się one niezwykle szybko. - To była ogromna zasługa pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chciałbym podziękować za zaangażowanie i ogromny wysiłek w związku z organizacją wyborów za granicą. Czekaliśmy na wyniki z kraju, a nie z zagranicy - zauważył.

Wybory prezydenckie 2025. Cisza wyborcza. Co grozi za złamanie zakazu?

O północy z piątku na sobotę rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Jeśli żadna z obwodowych komisji wyborczych nie przedłuży głosowania, cisza wyborcza zakończy się w niedzielę o godz. 21.

Ciszę wyborczą narusza każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania. Nie wolno w czasie ciszy wyborczej zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień, czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zachęcanie do udziału w wyborach nie narusza ciszy wyborczej o ile nie zawiera elementów agitacji wyborczej na rzecz któregoś z kandydatów. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest podawanie do publicznej wiadomości wyników sondaży.

Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna. Za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej grzywna wynosi od 500 tys. zł do 1 mln zł. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

PKW zaznacza jednocześnie, że o tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy, a wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji.