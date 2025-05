- Przepisy konstytucji mówią, że prezydentem zostaje ten kandydat, który otrzymuje większość głosów, co najmniej jeden więcej niż kontrkandydat - mówił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak.

Zaznaczył jednocześnie, że "ani kodeks wyborczy, ani konstytucja nie przewiduje rozwiązania" w przypadku remisu.

Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Co gdy będzie remis?

- Są przepisy w kodeksie wyborczym, dotyczące chociażby wyboru radnych. Jeżeli uzyskują identyczną liczbę głosów, to wówczas rozstrzygnięcie następuje w formie losowania - powiedział Marciniak.

ZOBACZ: Kiedy poznamy wyniki drugiej tury wyborów? Szef PKW podał termin

Jak zauważył, "jeżeli chodzi o wybory Prezydenta RP, to PKW jest zbyt poważną instytucją i są to zbyt poważne wybory, by zrzucić to na los". - Sądzę, że wówczas trzeba będzie podjąć rozstrzygnięcie, być może w stylu uchwały z 10 maja 2020 roku, czyli ponowne wybory - wyjaśnił szef PKW.

- Przyznam, że jest to dla mnie najbliższa koncepcja - podkreślił przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Wybory prezydenckie 2025. Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki. Nowy sondaż dla Polsat News

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Polsat News wynika, że różnica między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim jest minimalna.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej może liczyć na 49,1 proc. głosów ankietowanych, a kandydata popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość zamierza poprzeć 48,1 proc. respondentów.

Według badania 2,8 proc. badanych osób nie jest w stanie powiedzieć, na kogo odda głos w niedzielnych wyborach.

ZOBACZ: Przepływy w drugiej turze. Tak będą głosowali wyborcy innych kandydatów

Sondaż wskazuje również, że do głos w drugiej turze zamierza oddać 77,7 proc. ankietowanych (77 proc. kobiet i 78 proc. mężczyzn). Do urn nie pójdzie 22,3 proc. respondentów (23 proc. kobiet i 22 proc. mężczyzn).

W pierwszej turze na Trzaskowskiego zagłosowało 31,36 proc. Polaków. Nawrocki uzyskał poparcie 29,54 proc. wyborców.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się 1 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. W dniu wyborów i na 24 godziny przed tym dniem obowiązywać będzie cisza wyborcza.