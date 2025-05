"Twoja przesyłka nie mogła zostać doręczona...". Wraca stara metoda oszustów

Oszuści wrócili do starej metody na tak zwaną "dopłatę do paczki". Chodzi o rozsyłanie wiadomości tekstowych informujących o konieczności uiszczenia dodatkowej płatności za przesyłkę. "Treść sms-a wygląda wiarygodnie, jednak kliknięcie w załączony link może prowadzić do utraty pieniędzy lub wycieku istotnych danych" - ostrzega policja.