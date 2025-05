Pożar w kamienicy w Piastowie. Nie żyje 12-latek

W momencie przybycia służb ratunkowych na ul. Reja ogień trawił mieszkanie na pierwszym piętrze. Strażakom udało się ewakuować kobietę, która z rozległymi poparzeniami górnych i dolnych dróg oddechowych trafiła do szpitala.

Z drugiego piętra, gdzie przedostały się płomienie, wyniesiono 12-letniego chłopca. Zespołowi ratownictwa medycznego nie udało się go uratować.

Nocny pożar w kamienicy. Nie żyje 12-latek

- Otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 2:34 o pożarze mieszkania w kamienicy przy ulicy Reja w Piastowie. Na miejscu pracowało 11 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu pruszkowskiego. Była obecna również policja oraz zespół ratownictwa medycznego - powiedział na antenie Polsat News oficer prasowy KP PSP Pruszków asp. Michał Składanowski.

- Na miejscu zdarzenia ustalono, że był to pożar w fazie rozwiniętej na drugiej kondygnacji budynku wielorodzinnego. W wyniku pożaru dwie osoby zostały poszkodowane. Pierwsza to kobieta w wieku około 60 lat, a druga to chłopiec w wieku 12 lat. Niestety, po podjęciu próby reanimacji chłopca nie udało się uratować. W czasie prowadzenia akcji ratunkowej prowadzono również ewakuację innych osób znajdujących się w kamienicy. Było to około 15-16 osób - dodał strażak.

Składanowski przekazał, że pożar został zlokalizowany oraz ugaszony przed godziną 6:00, a jego przyczyna nie została ustalona.

