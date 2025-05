"To zostało szybko przecięte". Jaki reaguje na zapowiedź Kurskiego

- Jeżeli chodzi o jego powrót do TVP, to zostało szybko przecięte - powiedział europoseł i wiceprezes PiS Patryk Jaki, odnosząc się do ostatniego nagrania z Jackiem Kurskim, który zapowiedział ponowne przyjście do TVP. - Zachowujcie się bardzo grzecznie - mówił na nagraniu Kurski.

W czwartkowym programie "Graffiti" europoseł i wiceprezes PiS Patryk Jaki odniósł się do nagrania z mediów społecznościowych, w którym Jacek Kurski zapowiada powrót do telewizji. - Wrócę do was, kochani w Telewizji. Zachowujcie się bardzo grzecznie - powiedział były prezes TVP.

- To był żart, ale Karol Nawrocki szybko go przeciął - zaznaczył wiceprezes PiS. - Jacek Kurski jest oczywiście bardzo doświadczoną osobą od mediów, więc w tym zakresie ma wysokie kompetencje, natomiast, jeżeli chodzi o jego powrót do TVP, to zostało szybko przecięte - powiedział.

Patryk Jaki: Nie ma kandydatów idealnych

W dalszej części rozmowy Patryk Jaki stwierdził, że "nie ma kandydatów idealnych". - To jest moim zdaniem oczywiste - podkreślił. Polityk przypomniał sytuację obecnego prezydenta USA Donalda Trumpa, który w trakcie swojej kampanii wyborczej "dostał ponad 100 zarzutów".

Jak powiedział Patryk Jaki, "widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, Trumpa zresztą obrzucono, on dostał ponad 100 zarzutów karnych".

- Zarzucano mu właśnie od prostytutek, po zorganizowaną przestępczość, dom mu wielokrotnie przeszukiwano. Ale się okazało, że ludzie jednak uznali, że to co zanim stoi, co on ze sobą niesie - ład, porządek, bezpieczeństwo, rezygnacje z zielonego szaleństwa - to jest dokładnie ten sam wybór w Polsce - stwierdził.

Europoseł PiS w trakcie rozmowy nazwał kandydata Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich "Trzaskoleonem". - On udaje, że nie jest tym, kim jest - powiedział.

Ostateczna deklaracja Sławomira Mentzena. "Wskazał bardzo wiele powodów"

Marcin Fijołek zapytał także Patryka Jakiego o to, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości są zadowoleni z ostatecznej deklaracji Sławomira Mentzena w sprawie II tury wyborów prezydenckich.

- Tak, bo wcześniej powiedział, że każdy tylko nie Trzaskowski, więc wskazał bardzo wiele powodów zresztą prawdziwych - powiedział europoseł.

- Jest to człowiek (Rafał Trzaskowski - przyp. red.), który będzie realizował lewacką, zieloną agendę, która cały czas zabiera nam aspiracje - podkreślił.

wb / Polsatnews.pl