Rosja twierdzi, że wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie propozycji przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów w Stambule 2 czerwca. Kijów z kolei zaapelował, by Moskwa nie zwlekała do przyszłego tygodnia, ale jak najszybciej przedstawiła memorandum ws. przyszłych rozmów pokojowych. Kilka dni wcześniej wysłannik USA Keith Kellogg informował, że Ukraina przedstawiła już warunki pokoju z Rosją.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie rosyjskiej propozycji przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów pokojowych w Stambule 2 czerwca, w celu - jak stwierdził - rozpoczęcia dyskusji na temat projektów memorandów w sprawie porozumienia pokojowego.

Rozmowy Ukraina - Rosja. Moskwa zwleka z odpowiedzią

W środę Moskwa zaproponowała przeprowadzenie nowej rundy bezpośrednich negocjacji ukraińskiej i rosyjskiej delegacji, których celem ma być przedstawienie Ukrainie memorandum określającego to, co Kreml nazywa "kluczowymi elementami umożliwiającymi przezwyciężenie podstawowych przyczyn konfliktu".

Pieskow oznajmił w czwartek, że Moskwa dotychczas nie otrzymała odpowiedzi Kijowa w sprawie spotkania 2 czerwca.

Proszony o skomentowanie sugestii ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andrija Sybihy, że Rosja powinna natychmiast przekazać memorandum, Pieskow określił taką postawę jako "niekonstruktywną".

- Tutaj trzeba albo potwierdzić gotowość do kontynuowania negocjacji, albo zrobić odwrotnie - powiedział rzecznik Kremla. - Twierdzenie, że Rosja opóźnia proces nie jest konstruktywne - oświadczył.

Ukraina przedstawiła swoją propozycję. USA potwierdzają

Minister obrony Ukrainy Rustem Umerow poinformował w środę, że Kijów złożył już memorandum w sprawie potencjalnego porozumienia i zaapelował do Rosji, by zamiast czekać do przyszłego tygodnia, natychmiast przedstawiła swoje warunki.

Dostarczenie planu pokoju przez władze w Kijowie potwierdził także specjalny wysłannik Donalda Trumpa ds. Ukrainy Keith Kellogg.

Podkreślił przy tym, że Biały Dom oczekuje podobnego dokumentu od Moskwy. - Kiedy otrzymamy ich "pilny plan" lub memorandum, wtedy sporządzimy wspólną wersję - zapowiedział emerytowany wojskowy.

Agencja Reutera przypomina, że poprzednie rozmowy na linii Ukraina - Rosja przeprowadzone 16 maja nie doprowadziły do ​​porozumienia w sprawie zawieszenia broni, które według Moskwy jest "niemożliwe do osiągnięcia bez spełnienia pewnych warunków".

Trump spotka się z Putinem? Rzecznik Kremla zaprzecza

Pieskow odniósł się także do ewentualnego spotkania Putina z Trumpem. Jak powiedział, "prezydent Rosji nie planuje obecnie rozmowy z prezydentem USA".

W środę Donald Trump po raz kolejny wyraził frustrację z powodu postawy Władimira Putina w związku z zaostrzającym się konfliktem w Ukrainie. Stało się to dzień po tym, jak ostrzegał, że rosyjski przywódca "igra z ogniem", opierając się rozmowom o zawieszeniu broni i jednocześnie nasilając ataki dronów i rakiet na Ukrainę.

W odpowiedzi na słowa amerykańskiego prezydenta Kreml oświadczył w środę, że Putin "stawia interesy narodowe Rosji ponad wszystko".