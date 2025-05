Będzie nowy park narodowy w Polsce. "Historyczny moment"

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (PNDDO) ma powstać na Międzyodrzu i objąć obszar blisko 4000 ha, które obejmują część obecnego Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry w powiatach polickim (gmina Kołbaskowo), gryfińskim (gmina Widuchowa) oraz w Szczecinie.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. "Historyczny moment"

Uchwała sejmiku to kontynuacja dyskusji o powstaniu PNDDO, którą radni województwa zapoczątkowali w marcu br. przyjmując stanowisko za utworzeniem parku.

- To niewątpliwie moment historyczny. Ostatni raz taki moment miał miejsce ponad 25 lat temu, czyli ponad ćwierć wieku temu - przekazała w czwartek na konferencji prasowej w Szczecinie minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Międzyodrze to miejsce występowania 237 gatunków ptaków, m.in. cyranki, czajki oraz rybitwy czarnej, co najmniej 460 gatunków roślin, takich jak np. grzybieńczyk wodny, a także 38 gatunków ryb, w tym minoga rzecznego czy jesiotra ostronosego.

- To unikatowy teren na mapie Europy, bogaty w faunę i florę, rzadkie gatunki zwierząt i roślin, które w wielu obszarach są zagrożone wyginięciem. One zasługują na to, by chronić je bardziej - przekazała szefowa resortu klimatu.

Park narodowy na Odrze ma być nową atrakcją turystyczną

Wskazała też, że dzięki utworzeniu parku przyroda będzie nie tylko lepiej chroniona, ale również będzie nową atrakcją turystyczną regionu, umożliwi dostęp do funduszy unijnych oraz spójne zarządzanie obszarem bez wpływu na żeglugę, inwestycje, rolnictwo, wędkarstwo czy codzienne życie mieszkańców.

- Mamy wszystkie zgody, rozpoczynamy proces i jeszcze w tym tygodniu złożymy akces w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do wpisania tego projektu ustawy do prac legislacyjnych rządu. To jest naprawdę wielki moment. Świętujemy proces, którego musieliśmy się wszyscy uczyć od początku - przekazał wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

Następnym etapem powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry jest etap rządowy i parlamentarny.

- Mamy pierwszy krok w tym trójskoku, ale ten krok rozpędza cały ten projekt. Nie sądzę, aby coś go zatrzymało, dlatego, że to sami obywatele chcieli tego parku - powiedział wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry na obecnym etapie planowany jest na terenie trzech gmin: Szczecin, Kołbaskowo i Widuchowa.

Z granic parku i jego otuliny wyłączono kanał Klucz-Ustowo, kanał Gartz-Marwice i działki należące do gminy Widuchowa leżące na Międzyodrzu. Ponadto wyłączone zostały także drogi przebiegające przez teren planowanego parku, czyli autostradę A6 i drogę do niemieckiego Mescherin.

Parki narodowe zajmują 1 proc. powierzchni Polski

W Polsce funkcjonują obecnie 23 parki narodowe, które zajmują ok. 1 proc. powierzchni kraju.

Pierwszym parkiem, który został utworzony w naszym kraju był Pieniński Park Narodowy. Najmłodszym jest Park Narodowy "Ujście Warty", który powstał 24 lata temu. Największym parkiem jest natomiast Biebrzański Park Narodowy.