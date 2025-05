- Dla Karola Nawrockiego, ale również i dla mnie, wyborcy, którzy poparli Grzegorza Brauna, są ważni. To są ludzie, którzy wymagają szacunku. Jest w Polsce demokracja, każdy ma prawo do decydowania i wyboru takiego kandydata, jaki uważa, najlepszego dla nich - powiedziała w programie "Gość Wydarzeń" była premier Beata Szydło.

W czwartkowy wydaniu "Gościa Wydarzeń" europosłanka Beata Szydło skomentowała przekazanie przez byłego kandydata w wyborach prezydenckich Grzegorza Brauna poparcia dla wspieranego przez PiS Karola Nawrockiego.

- Dla Karola Nawrockiego, ale również i dla mnie, wyborcy, którzy poparli Grzegorza Brauna, są ważni. To są ludzie, którzy wymagają szacunku. Jest w Polsce demokracja, każdy ma prawo do decydowania i wyboru takiego kandydata, jaki uważa, najlepszego dla nich. Jedni wybierają Trzaskowskiego, inni Grzegorza Brauna. Więc niewątpliwie ten szacunek dla wyborców Brauna się należy - podkreśliła.

Jak dodała, rolą prezydenta jest "łączyć Polaków" i "szukać kompromisów". - Myślę, że tego dialogu trzeba dzisiaj w Polsce poszukać - zaznaczyła.

Prowadzący Grzegorz Kępka zapytał, czy jej zdaniem Grzegorz Braun powinien zostać skazany w związku z użyciem gaśnicy na świece chanukowe w Sejmie. - Z tego co pamiętam, jakieś postępowania się toczą, więc jeśli będą postawy, to zapewne będą odpowiednie orzeczenia wydawane - skomentowała szefowa rządu w latach w latach 2015–2017.

"Ustawki" kibiców. Szydło: Nie pochwalam przemocy

Beata Szydło została również zapytana o słowa prezydenta Andrzej Dudy, który podczas wywiadu w Kanale Zero mówił m.in. w kontekście kibicowskich ustawek, że są "dżentelmeńską umową, że będą to robić na określonych zasadach". - Nie pochwalam przemocy, uważam, że absolutnie nie powinno być w życiu publicznym żadnej przemocy. Nie znam się na kibolskich ustawkach, mimo że interesuję się sportem - odpowiedziała.

- Karol Nawrocki się do tego odniósł, wydaje się, że powiedział wszystko, co w tej sprawie było do powodzenia. Smuci mnie, że dyskutujemy niestety o tego typu wydarzeniach, zamiast koncentrować się na tym, co jest najistotniejsze w tej chwili w Polsce - dodała.

- Oczywiście wszyscy Polacy powinni wiedzieć, kim są kandydaci, jaki mają dorobek, jaką wizję Polski proponują, po to jest kampania. W tej kampanii niestety na temat programów niewiele się mówi. Jedynym kandydatem, który przedstawił spójny program jest Karol Nawrocki. Nigdy nie ukrywał swojego pochodzenia i swojej drogi życiowej - uznała europoseł.

Szydło o Nawrockim: Będzie bronił programów, które wprowadzał mój rząd

Szydło oceniła też postulaty, które znalazły się w programie Nawrockiego. - Dla mnie najistotniejsze jest to, że on powiedział bardzo jasno, że będzie bronił wszystkich tych projektów i programów społecznych, tej wizji polityki społecznej, którą wprowadzał m.in. mój rząd, których obrońcą był również prezydent Andrzej Duda - stwierdziła.

- Wsparcie dla rodzin, programy prospołeczne one są niezwykle ważne i konieczne. To, co jest najistotniejsze, z czym się mierzy nie tylko Polska, ale i Europa to są oczywiście wyzwania demograficzne. Potrzeba dla młodych ludzi, dla rodzin mieszkań. Również potrzeba wsparcia dla seniorów - podsumowała.

Jak zapowiedziała, jeśli to Nawrocki zwycięży w wyścigu o Pałac Prezydencki, to będzie go namawiała do tego, by prospołeczne inicjatywy podejmował jak najczęściej.

