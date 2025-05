Apel szefa MON o jednogłośne przyjęcie ustawy. "Wierzę, że pokażemy jedność"

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa zaapelował o jednogłośne przyjęcie ustawy ws. rekompensat dla poszkodowanych weteranów na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Ocenił, że będzie to największy wyraz wdzięczności dla żołnierzy.

Kosiniak-Kamysz w Dniu Weterana Działań Poza Granicami Państwa podczas gdyńskich uroczystości przed ORP Błyskawica na Skwerze Kościuszki zaapelował, aby Sejm w trybie pilnym przeprocedował ustawę ws. rekompensat dla poszkodowanych weteranów, tak, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu w dniach 3-4 czerwca "przyjął ją jednogłośnie". Jak ocenił, będzie to "największy wyraz wdzięczności" dla żołnierzy.

- Wierzę, że pokażemy tę jedność. Jestem pewien, że w tej sprawie uda się nam, ludziom dialogu, zbudować takie porozumienie. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś zaprotestował - mówił szef MON.

Rekompensata dla weteranów. "Największy wyraz wdzięczności" dla żołnierzy

Jak wyjaśnił, ustawa ma przeciwdziałać "biurokratycznym naleciałościom" i uszanować całe żołnierskie środowisko, traktując wszystkich poszkodowanych weteranów w równym stopniu, wypłacając im odszkodowania za każdy 1 procent orzeczonego uszczerbku weterana na zdrowiu.

Przygotowany w MON projekt nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 20 maja. Jak czytamy w opisie projektu, ma on za zadanie wprowadzenie instytucji rekompensaty dla poszkodowanych weteranów, o wysokości zależnej od ich uszczerbku na zdrowiu, spowodowanego przez to cierpienia fizycznego i psychicznego, a także pogorszenia jakości życia weterana, w tym np. niezdolności do pracy.

W myśl projektu, poszkodowani weterani zagranicznych misji mogą ubiegać się o przyznanie rekompensaty w wysokości sześciu tys. zł za każdy pkt proc. orzeczonego przez specjalną komisję uszczerbku weterana na zdrowiu.

Dzień Weterana Działań poza Granicami Państwa został ustanowiony przez Sejm w 2011 r., a po raz pierwszy w Polsce go obchodzono rok później.

