Zmiany w IDEAS NCBR. Prezes spółki stracił stanowisko

Jak podało biuro prasowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, "decyzje kadrowe mają zagwarantować sprawne i profesjonalne połączenie spółki IDEAS NCBR ze spółką Akces NCBR".

Kontrowersje przy powołaniu Borowiaka na szefa IDEAS NCBR

Grzegorz Borowik wygrał ogłoszony w lipcu 2024 r. konkurs na prezesa ośrodka badawczo-rozwojowego IDEAS NCBR i we wrześniu ub.r. objął stanowisko. Wzbudziło to liczne kontrowersje, bo jego jedynym kontrkandydatem w konkursie był prof. Piotr Sankowski, pomysłodawca i twórca IDEAS NCBR. Sankowski był prezesem tego ośrodka od jego powstania w 2021 r. do czerwca 2024 r., kiedy upłynęła jego kadencja.

Pod koniec września 2024 r. Sankowski ogłosił, że niebawem kończy pracę w IDEAS NCBR na stanowisku lidera grupy badawczej. W reakcji na te informacje z zasiadania w radzie naukowej spółki zrezygnowało kilkoro jej członków, a odejście z instytutu rozważało kilku liderów grup badawczych. O powody zmiany na stanowisku prezesa IDEAS NCBR w listach otwartych do premiera i ministra nauki pytali laureaci grantów ERC oraz naukowcy zajmujący się sztuczną inteligencją w Polsce.

Po protestach środowiska naukowego resorty cyfryzacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego zdecydowały o powołaniu Instytutu Badawczego IDEAS i zapowiedziały, że pokieruje nim Sankowski. Ministrowie postanowili, że spółka IDEAS NCBR będzie działała dalej, ale zajmie się wdrażaniem wyników badań, a jego misję naukową i dydaktyczną przejmie nowa instytucja.

Afera wokół IDEAS. Rząd powołał nowy Instytut

25 lutego 2025 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie o utworzeniu Instytutu Badawczego IDEAS, który ma łączyć dwa obszary: militarny i cywilny. Zarządza nim wspólnie Ministerstwo Cyfryzacji (MC) i Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), a kieruje prof. Piotr Sankowski. Ma to być unikalny w europejskiej skali ośrodek badań nad sztuczną inteligencją.

Dyrektor NCBR prof. Małachowski zapewniał wówczas, że niezależnie od decyzji rządu IDEAS NCBR nadal działa, ale rozważane jest połączenie działalności tej spółki w zakresie komercjalizacji wyników badań dotyczących sztucznej inteligencji z działaniem spółki Akces NCBR.

Została ona powołana w grudniu 2021 r. jako narzędzie realizacji zadań w zakresie wspierania i finansowania komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R), rozwoju kadry naukowej, pobudzania inwestycji przedsiębiorców w działalność naukową oraz zwiększania udziału polskich podmiotów w realizacji międzynarodowych programów B+R.

Informację o odwołaniu Borowiaka podały jako pierwsze m.in. Wyborcza.biz.