We Wrocławiu doszło do kolejnych starć kibiców Chelsea Londyn i Realu Betis na kilka godzin przed rozpoczęciem rozgrywanego w dolnośląskiej metropolii meczu - finału Ligi Konferencji. Agresorzy rzucali butelkami i kuflami oraz niszczyli restauracyjne ogródki. W reakcji służby użyły m.in. armatki wodnej. Jak dowiedział się polsatnews.pl, do tej pory zatrzymano cztery osoby z Hiszpanii.