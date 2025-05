"Speed dating" Trzaskowskiego. Kandydat KO spotkał się z mieszkańcami Kalisza

Sztab Trzaskowskiego zdecydował, że prezydent Warszawy spotka się ze swoimi wyborcami w formule "speed dating" (randek błyskawicznych). Formuła polega na tym, że kilkudziesięciu uczestników wiecu będzie mogła przez krótką chwilę porozmawiać z politykiem. Wcześniej kandydat KO przemówił do zgromadzonych.

Trzaskowski: Wybierzcie mądrze, reklamacji nie będzie

- Zaproszę tutaj na scenę kilkudziesięciu z was i po prostu będę odpowiadał na pytania. Chcę w ten sposób pokazać otwartość na rozmowy i pokazać wam, że o tym tak naprawdę są te wybory prezydenckie - o otwartości, o gotowości do tego, by do każdego wyciągnąć otwartą dłoń, a nie zaciśniętą pięść - powiedział.

Trzaskowski apelował do wyborców, aby "wybierali mądrze, bo reklamacji nie będzie".

- Dobrze wiecie po co mój konkurent chce zostać prezydentem. Dzisiaj obserwowaliście to, jak Jacek Kurski ogłosił, że wraca do telewizji, widzieliśmy, jak (Przemysław - red.) Czarnek już ogłaszał, że wraca, żeby zostać ministrem edukacji. Te wybory są właśnie o tym - mówił Trzaskowski.

Następnie polityk - zgodnie z zapowiedzią - usiadł na przygotowanym krześle i zaprosił do zadawania pytań kilkudziesięciu wyborców, którzy po kolei siadali na przeciwko niego i mieli chwilę na rozmowę z kandydatem.

Wolontariusze Trzaskowskiego będą odwiedzać Polaków

Na ostatnie kilkadziesiąt godzin kampanii w radiowej "Trójce" wiceszef MON Cezary Tomczyk zapowiedział "pewną formułę rozmowy z Polakami, której do tej pory jeszcze w kampanii nie było".

Polityk poinformował wtedy o starcie ogólnopolskiej akcji "door to door", w ramach której "kandydaci, którzy startowali w poprzednich wyborach i przede wszystkim główny kandydat, czyli Rafał Trzaskowski będzie (...) między domami prosił ludzi o poparcie". Dodał, że zaplanowano odwiedziny w około 100 tys. mieszkań.