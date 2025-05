PiS zawiadamia prokuraturę ws. Tuska i Dobrzyńskiego. "Popełnili przestępstwo"

Politycy PiS - Andrzej Śliwka, Anna Gembicka oraz Marcin Horała - o złożeniu zawiadomienia poinformowali na środowej konferencji. W ich ocenie premier, wraz z rzecznikiem MSWiA, "popełnili przestępstwo, jeżeli chodzi o ujawnianie informacji z postępowania i tworzenia fałszywych informacji, które w przestrzeni publicznej zostały przez nich kolportowane".

We wtorek Donald Tusk zamieścił wpis dotyczący otrzymania w 2021 roku przez Nawrockiego - wówczas kandydata na prezesa IPN - poświadczenia bezpieczeństwa od ABW. Na platformie X premier napisał, że "badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 roku wydał negatywną opinię, ale PiS-owskie szefostwo Agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło".

Zamieszanie wokół poświadczenia bezpieczeństwa dla Nawrockiego

W odpowiedzi posłowie PiS opublikowali oświadczenie ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Wacławka, który stwierdził, że premier "po raz kolejny mija się z prawdą". Według niego postępowanie sprawdzające było prowadzone w Warszawie, a nie w Gdańsku. "W związku z tym żaden 'gdański funkcjonariusz ABW' nie mógł wydać negatywnej opinii w zakresie tego postepowania" - ocenił.

Wacławek sprzeciwił się ponadto "wikłaniu funkcjonariuszy ABW w kampanię wyborczą" i uznał, że podawane przez Tuska informacje są objęte klauzulą tajności. Wcześniej rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński poinformował, że Wacławek wydał Nawrockiemu poświadczenie bezpieczeństwa, wiedząc m.in. o negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania.

Jak dodał, podstawy do rekomendacji w tym postępowaniu przygotowano na podstawie czynności wykonywanych też przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury ABW. W odpowiedzi na oświadczenie byłego szefa ABW Dobrzyński stwierdził, że Wacławek "wcale nie zaprzeczył temu, że wydał poświadczenie bezpieczeństwa wbrew ważnej i negatywnej rekomendacji".

PiS: Służby specjalne zagoniono do ataków do Nawrockiego

W środę poseł Śliwka ocenił, że zarówno Tusk, jak i Dobrzyński "w sposób kłamliwy, manipulacyjny, informują opinię publiczną o tym, że dochodziło do jakichś nieprawidłowości przy ankiecie bezpieczeństwa" Nawrockiego.

- Jeżeli dziś słyszymy od Donalda Tuska, że on nie używa służb specjalnych i nie będzie używał służb specjalnych w kampanii wyborczej, to te ostatnie dni (...) pokazują wyraźnie, że służby specjalne zostały zagonione do tego, żeby atakować obywatelskiego kandydata na prezydenta obok innych instytucji państwa - tłumaczył polityk PiS.

Z kolei posłanka Gembicka oceniła, że "media z zagranicznym kapitałem" oraz służby specjalne "zostały zaprzęgnięte do ataków na Karola Nawrockiego". Jej zdaniem premier i rzecznik MSWiA "wpisami swoimi na portalu X albo przekazują fałszywe informacje, albo ujawniają sprawy postępowania sprawdzającego". - W takiej sytuacji mamy do czynienia z ogromną patologią i z wykorzystywaniem służb w kampanii wyborczej - przekonywała.

Dobrzyński: Były szef ABW dał poświadczenie Nawrockiemu mimo negatywnej opinii

Poseł Horała wyraził z kolei przekonanie, że "Polacy się na tym poznają, wybiorą sami sobie prezydenta i nie pozwolą, żeby kłamstwa, pomyje i zewnętrzna ingerencja wybierała prezydenta za nich". W ocenie posłów PiS premier jest "skrajnym recydywistą, jeżeli chodzi o kłamstwa, oszczerstwa i manipulacje".

Jak dodawali, Tusk pokazuje, że w Pałacu Prezydenckim chce "zainstalować swojego słupa". - Tak, Rafał Trzaskowski jest słupem Donalda Tuska, który chce, żeby w Pałacu Prezydenckim był całkowicie uległy wobec niego polityk. Osoba, która będzie podpisywała wszystko, co chce Donald Tusk - stwierdził Śliwka.

Wtorkowy wpis premiera odnosił się do informacji podanej wcześniej tego dnia przez Dobrzyńskiego. Rzecznik napisał na platformie X, że "ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego" Nawrockiego w 2021 r. zgromadziła materiały "dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu mieszkania od Jerzego Ż.".

Dodał, że dysponujący całością wiedzy, w tym m.in. na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania, ówczesny szef ABW - obecny doradca prezydenta Andrzeja Dudy - podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa.

Giertych: Zespół ds. rozliczenia PiS składa zawiadomienie o przestępstwie

We wtorek poseł KO Roman Giertych poinformował, że Zespół KO ds. Rozliczenia PiS składa do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie. "W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 231 Kk polegającego na wydaniu przez ABW poświadczenia dostępu do informacji niejawnych dla osoby wywodzącej się ze świata przestępczego" - napisał poseł.

Sprawa mieszkania popieranego przez PiS kandydata na prezydenta to pokłosie publikacji portalu Onet, który ujawnił, że - wbrew wcześniejszej deklaracji - Nawrocki nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiadał również kawalerkę.

Portal podał później, że Jerzy Ż., wcześniejszy właściciel kawalerki - przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie, czyli na zasadzie umowy dożywocia, jednak mężczyzna trafił do domu pomocy społecznej. Popierany przez PiS kandydat poinformował finalnie o przekazaniu mieszkania na cele charytatywne.