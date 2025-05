Doszło do bójki kibiców Realu Betis z fanami Chelsea Londyn we wtorek na wrocławskim Rynku. Interweniowała policja, trwa identyfikacja uczestników awantur. W środę wieczorem w stolicy Dolnego Śląska odbędzie się finał Ligi Konferencji między drużyną z Hiszpanii a zespołem z Anglii.

W środę o 21:00 we Wrocławiu rozegra się finał Ligi Konferencji między hiszpańskim Realem Betis, a angielską Chelsea Londyn. We wtorek wieczorem doszło do bójki między kibicami obu drużyn - przekazał reporter Polsat News Dariusz Nowakowski.



- Kibicom angielskim nie spodobało się to, ze kibice hiszpańscy siedzieli w irlandzkim pubie, czyli też sympatyzują z Irlandczykami - powiedział Polsat News Tomasz Sikora z Urzędu Miejskiego Wrocławia. - Stąd ta cała historia. Policja w ciągu dwóch minut zareagowała - przekazał.

Jak dodał Sikora, we wtorek policja odnotowała 515 rożnych interwencji. - To brzmi jak dużo, ale to jest tyle, ile się dzieje zwykle w sylwestra, czy w czasie juwenaliów, kiedy więcej ludzi jest na rynku i w mieście - podkreślił, zaznaczając, że to właśnie wówczas dzieją się "różnego rodzaju historie".

Finał Ligi Konferencji. Bójka kibiców Betisu i Chelsea

Pierwsi kibice hiszpańskiego Realu Betis i angielskiej Chelsea Londyn przyjechali do stolicy Dolnego Śląska we wtorek.

Wieczorem we wtorek na Rynku i na pl. Solnym doszło do awantury grup kibiców. Rzucano krzesłami z okolicznych ogródków piwnych. Interweniowała policja.

Rzecznik dolnośląskiej policji asp. szt. Łukasz Dutkowiak przekazał, że policja zareagowała "niezwłocznie po tym zajściu". - Czego skutkiem było to, że nie doszło do dalszej eskalacji konfliktu i negatywnych zachowań. Kibice rozbiegli się w różnych kierunkach i obecnie policjanci pionu kryminalnego prowadzą czynności zmierzające do ich identyfikacji - dodał.

Rzecznik podkreślił, że w mieście jest bardzo dużo funkcjonariuszy policji, których zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i fanom obu drużyn.