- Wybór Nawrockiego to jest Kaczyński, który rozpocznie montowanie nowej większości sejmowej - powiedział były premier Leszek Miller w programie "Punkt Widzenia Szubartowicza". Dodał, że to może oznaczać "szybkie zmiany w prezydium Sejmu i wniosek o konstruktywne wotum nieufności, czyli wybór nowego premiera".

Były premier jest przekonany, że zwycięstwo wspieranego przez PiS kandydata będzie mogła oznaczać zmianę premiera.

- Wybór Nawrockiego to jest Kaczyński, który rozpocznie montowanie nowej większości sejmowej - powiedział Leszek Miller. Dodał, że taka większość może powstać z udziałem Konfederacji i "różnych grup z PSL i Polski 2050".

- To oznacza szybkie zmiany w prezydium Sejmu i wniosek o konstruktywne wotum nieufności, czyli wybór nowego premiera - podsumował.

Miller: To jest skandal, oczekuję reakcji

Minister bezpieczeństwa krajowego USA, Kristi Noem, podczas konferencji CPAC w Jasionce, zaapelowała o wybór Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Ostrzegła przed rządami Rafała Trzaskowskiego, które porównała do "piekła" za czasów Joego Bidena.

- To jest po prostu skandal. I jeżeli ta sprawa nie znajdzie żadnego oddźwięku to będzie policzek dla polski - powiedział były premier Leszek Miller.

- To jest tekst, który może się przyśnić tylko w czarnym śnie. Ewidentne powiedzenie "ja przedstawicielka amerykańskiego rządu uważam, że kandydat Trzaskowski to dno kompletne i jeżeli chcecie mieć dobre kontakty z USA to musicie wybrać Nawrockiego" - dodał.

- To są rzeczy niesłychane. Ja oczekuję, że minister Sikorski zareaguje - podsumował.

