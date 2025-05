- Panie Karolu Nawrocki, Polacy potrzebują prawdy o panu - zaapelowali posłowie KO Witold Zembaczyński i Konrad Frysztak. Jednocześnie wezwali kandydata PiS do poddania się badaniem wariografem. Odczytali także szereg pytań, które by zadali. To kolejny taki zabieg w kampanii wyborczej - wcześniej ze strony PiS padły apele, aby kandydaci przebadali się na obecność substancji w organizmach.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej - Witold Zembaczyński i Konrad Frysztak - zwołali w Sejmie konferencję w trakcie, której wzywali kandydata PiS Karola Nawrockiego do poddania się badaniu wariografem typu LX5000. - Polacy potrzebują prawdy o panu. Jest tylko jeden obiektywny sposób, aby odróżnić prawdę od kłamstwa - zachęcał Zembaczyński.

Jego zdaniem byłby to "test prawdy" dla obecnego prezesa IPN. Jak zapewniał, razem z Frysztakiem są "do dyspozycji Nawrockiego". - Prosimy usiąść na tym krześle, podłączyć sensory, my się tym zajmiemy. Profesjonalne badanie redukuje skalę kłamstwa praktycznie do zera - uznał.

Wyroby prezydenckie. Posłowie KO chcą przebadać Nawrockiego wariografem

Zembaczyński przekazał, że taki test "jest szybszy niż jakikolwiek proces cywilny, karny". - Czy proces wyborczy, którego pan unika. Wyborcy zasługują na prawdę o panu - uzupełnił.

ZOBACZ: Były szef ABW odpowiada na doniesienia o Nawrockim. "Premier mija się z prawdą"

Po chwili posłowie KO odczytali pytania, które zadaliby Nawrockiemu. Pierwsze z nich dotyczyło informacji Onetu, według których rywal Rafała Trzaskowskiego miał "uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz".

- Czy był pan sutenerem? Czy czerpał pan korzyści majątkowe z cudzego nierządu? Czy kiedykolwiek pośredniczył pan w sprowadzeniu prostytutek dla gości Grand Hotelu? Czy proponował pan innym pracownikom zyski z tego tytułu? - zapytali parlamentarzyści.

Oferta dla Nawrockiego - badanie wariografem. Seria pytań do kandydata PiS

Następnie Zembaczyński i Frysztak odnieśli się do doniesień, że Nawrocki brał udział w ustawkach pseudokibiców, w tym tej z 2009 roku.

- Czy w czasie ustawek używał pan przemocy wobec innych osób? Czy kogoś pan zranił? Czy potwierdza pan udział w ustawce? Czy był pan kiedyś z tego powodu pociągnięty do odpowiedzialności prawnej? Czy był pan kiedyś za to zatrzymany i przesłuchiwany? Czy brał pan udział w takich ustawkach, będąc pracownikiem Muzeum II Wojny Światowej lub IPN? - pytali Nawrockiego.

ZOBACZ: Wipler zaprosił Nawrockiego na scenę. "Zagłosujcie przeciw Trzaskowskiemu"

Parlamentarzyści dopytywali również o przejętą przez Nawrockiego gdańską kawalerkę Jerzego Ż. - Czy wykorzystał pan słabość pana Jerzego, aby przejąć jego mieszkanie? Czy źródło pieniędzy na wykup tego mieszkania były legalne? Czy poświadczył pan w akcie notarialnym nieprawdę odnośnie rozliczenia z panem Jerzym? Czy zapłacił mu pan sumę zamieszczoną w akcie notarialnym? - wyliczali.

NIK: Nawrocki korzystał nieodpłatnie z apartamentu IPN

Politycy KO pytali również o doniesienia medialne ws. powiązań kandydata PiS ze światem przestępczym. - Czy miał pan zażyłe kontakty lub współpracował z osobami ze środowiska przestępczego? Czy był pan członkiem zorganizowanej grupy przestępczej? Czy wykonywał pan zlecenia na rzecz przedstawicieli świata przestępczego? Czy poręczył pan kiedykolwiek za osobę zatrzymaną? - wymienili.

Nawiązali również do kwestii apartamentu gościnnego, który znajduje się w jednym z budynków IPN, a z którego - według kontrolerów NIK - Nawrocki miał korzystać nieodpłatnie przez 26 miesięcy.

- Czy używał pan apartamentu gościnnego IPN do celów prywatnych? Czy zapraszał pan do tego pokoju gości niezwiązanych z działalnością zawodową? Czy używał pan tego pokoju bez ponoszenia kosztów? Czy obchodził pan ustawę o zamówieniach publicznych? - dopytywali.

Nawrocki był w Rosji. Posłowie KO pytają, co tam robił

Zembaczyński oraz Frysztak odnieśli się także do kwestii postępowań sprawdzających kandydata na prezydenta i wydaniu mu poświadczenia bezpieczeństwa. Nawrocki przeszedł postępowanie sprawdzające po raz pierwszy obejmując stanowisko w IPN w 2009 roku. Później został mu poddany jeszcze dwukrotnie.

ZOBACZ: "Codziennie coś nowego". Trzaskowski "przerażony" doniesieniami o Nawrockim

- Czy poświadczył pan nieprawdę w ankiecie ABW? Czy posiada pan dokumentację z kontroli ABW dotyczącą pana osoby, która miała potwierdzać brak zastrzeżeń? Czy wiedział pan o wątpliwościach służb ws. poświadczenia? Czy interweniował pan w tej sprawie u władz PiS? - zapytali.

Zembaczyński i Frysztak zapytali Nawrockiego o jego wizytę w Rosji w 2018 roku. - Czy będą w Moskwie podejmował pan ryzykowane zachowania mogące służyć zdobyciu przez FSB na pana kompromatów? Przypomnijmy, że wtedy trwała już wojna - zwrócili uwagę.

Nawiązali także do sprawy zażycia w trakcie debaty przez Nawrockiego snusów nikotynowych. Ponadto we wtorek Nawrocki udostępnił w mediach społecznościowych negatywne wyniki badania na obecność substancji zakazanych. - Czy snusy nikotynowe są jedyną substancją psychoaktywną, jaką pan zażywa? - takie pytanie odczytał poseł Frysztak.

KO do Nawrockiego: Czy proponował pan Braunowi ułaskawienie?

Politycy KO zapytali również, czy Nawrocki lub jego sztab "złożyli propozycję ułaskawienia Grzegorzowi Braunowi w zamian za poparcie".

- Czy zapewniał pan polityków PiS, że będzie pan ich ułaskawiał? Czy był pan kiedykolwiek szantażowany lub czy ktoś próbował wywierać na panu presję w związku z informacjami o pana przeszłości? Czy mam pan zobowiązania wobec świata przestępczego? - tak brzmiała ostatnia seria pytań do kandydata wspieranego przez PiS.

- Prawda o przeszłości Nawrockiego ma znaczenie zwłaszcza dla wyborców niezdecydowanych. Pan lubi się poddawać testom, więc na ten test zapraszamy - podsumował Zembaczyński, zwracając się do Nawrockiego.