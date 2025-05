Burze z opadami deszczu, gradu i porywami wiatru do 65 km/h przewidują synoptycy z IMGW dla zachodniej Polski. Województwa zachodniopomorskie i lubuskie oraz zachodnie krańce woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego to tereny, dla których wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenie wydano dla woj. zachodniopomorskiego i lubuskiego, a także dla zachodnich krańców woj. wielkopolskiego i dolnośląskiego. Alerty mają obowiązywać w godz. 15-21 w środę.

Burze na zachodzie kraju. Alerty pierwszego stopnia

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad" - przekazał Instytut.

ZOBACZ: Tragedia na autostradzie A1. Sąd zdecydował ws. aresztu dla Sebastiana M.

"Temperatura maksymalna - 18 st. C na zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, około 20 st. C w centrum i na północnym wschodzie, 22 - 23 st. C lokalnie na Mazowszu, Podlasiu i południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, na Pojezierzu Pomorskim oraz na krańcach wschodnich - tam od 15 st. C do 17 st. C " - podano w komunikacie w mediach społecznościowych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne i zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

WIDEO: "Wynik wyborów problemem dla koalicji". Były prezydent ma radę dla Trzaskowskiego Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

osg/anw / Polsatnews.pl