"Zdecydowanie nie zagłosuję". Jest najnowszy sondaż

Pracownia Opinia24 w najnowszym sondażu wyborczym przeprowadzonym dla Radia Zet zadała respondentom dwa pytania: "Jak chętnie zagłosowałby Pan / Pani na Rafała Trzaskowskiego?" oraz "Jak chętnie zagłosowałby Pan / Pani na Karola Nawrockiego?".

Ankietowani mieli do wyboru następujące odpowiedzi: "Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany / przekonana do tego kandydata", "Raczej chętnie, jest OK", "Zagłosuję, choć niechętnie", "Jeszcze rozważam go, nie mówię tak ani nie", "Jestem nieprzekonany / nieprzekonana, raczej nie zagłosuję", "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".

W sondażu wzięli udział Polacy, którzy zadeklarowali, że będą głosować w II turze wyborów prezydenckich 1 czerwca. "Tak" odpowiedziało 77 proc. osób, "nie" - 15 proc. 8 proc. wskazało opcję: "nie wiem".

Sondaż: 36 proc. Plaków zdecydowanie przeciwna Trzaskowskiemu

32 proc. respondentów powiedziało, że bardzo chętnie zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, 13 proc. - raczej chętnie, 6 proc. stwierdziło, że zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, 7 proc. raczej na niego nie zagłosuje, a 36 proc. zapowiedziało, że zdecydowanie na niego nie zagłosuje i że wyklucza taka opcję.

W grupie najbardziej przekonanych do głosowania na kandydata Koalicji Obywatelskiej jest więcej kobiet niż mężczyzn. Odpowiedź: „Bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany / przekonana do tego kandydata” wskazało 36 proc. pań i 27 proc. panów. Proporcje te wyglądają odwrotnie wśród osób, które zdecydowanie odrzucają możliwość oddania głosu na Trzaskowskiego. 29 proc. kobiet i 43 proc. mężczyzn powiedziało: "Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to".

41 proc. respondentów nie chce Nawrockiego na prezydenta

Jeśli chodzi o chęć głosowania na Nawrockiego, 24 proc. respondentów udzieliło odpowiedzi: "bardzo chętnie, jestem w pełni przekonany do tego kandydata", 15 proc. wskazało, że raczej chętnie na niego zagłosuje, 10 proc. - zagłosuje, choć niechętnie, 7 proc. przyznało, że jeszcze rozważa oddanie na niego głosu, 4 proc. raczej na niego nie zagłosuje, natomiast 41 proc. zdecydowanie na niego nie zagłosuje i wyklucza taka opcję.

Jak wynika z sondażu, także w przypadku Nawrockiego więcej kobiet niż mężczyzn przyznaje, że zagłosuje na niego "bardzo chętnie". Taką odpowiedź wskazuje 36 proc. pań i 27 proc. panów. Z kolei więcej mężczyzn niż kobiet pytanych o chęć głosowania na Nawrockiego wybiera opcję „"Zdecydowanie nie zagłosuję, wykluczam to". Dokładnie - 43 proc. mężczyzn i 29 proc. kobiet.

Sondaż pracowni Opinia24 przeprowadzono na zlecenie Radia ZET w dniach 23-26 maja na reprezentatywnej próbie 1021 Polaków w wieku 18 lat i więcej metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz internetowego (CAWI).