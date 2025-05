Wraca sprawa kawalerki Nawrockiego. Jest komunikat ze służb

Jak przekazał rzecznik specsłużb Jacek Dobrzyński w mediach społecznościowych, "wobec licznych zapytań mediów potwierdzam informację, że ABW w toku poszerzonego postępowania sprawdzającego Pana Karola Nawrockiego w 2021 r. zgromadziła materiały dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu mieszkania od Jerzego Ż.".

"Dysponujący całością wiedzy, w tym między innymi na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania, ówczesny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek (obecny doradca Prezydenta RP) podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa" - napisał na platformie X.

Donald Tusk zabrał głos. "Ówczesny szef ABW jest doradcą prezydenta Dudy"

Głos w tej sprawie na platformie X zabrał również premier Donald Tusk. Jak napisał, odnosząc się do negatywnej opinii funkcjonariusza ABW w sprawie Karola Nawrockiego sprzed kilku lat, "pisowskie szefostwo Agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło".

"Badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 roku wydał negatywną opinię, ale pisowskie szefostwo Agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło. Ówczesny szef ABW jest dziś doradcą prezydenta Dudy" - napisał.

Badający sprawę Nawrockiego gdański funkcjonariusz ABW w 2021 roku wydał negatywną opinię, ale pisowskie szefostwo Agencji z nieznanych powodów jej nie uwzględniło. Ówczesny szef ABW jest dziś doradcą prezydenta Dudy. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 27, 2025

Posłowie PiS odpowiadają. "Służby są zaangażowane w kampanię"

Na wtorkowej konferencji prasowej głos zabrali także posłowie PiS. Jak powiedział między innymi Andrzej Śliwka, "nie ma lepszego dowodu, że służby są zaangażowane w kampanie wyborczą wymierzoną w Karola Nawrockiego".

- Cały aparat państw w myśl hasła Rafała Trzaskowskiego "cała Polska naprzód", to cały aparat państwa poszedł naprzód i atakuje Karola Nawrockiego - dodał.

- Ja temu człowiekowi nie ufam, nie wierzę - w taki sposób poseł skomentował działania rzecznika specsłużb Jacka Dobrzyńskiego.

- Patrząc, co one robią, za grosz im nie ufam - podkreślił, odnosząc się do polskich służb.

Tusk o sprawdzeniu Nawrockiego przez ABW: Nie było zbyt rzetelne

Podczas wywiadu premiera Donalda Tuska w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News prowadzący Bogdan Rymanowski zwrócił uwagę na informacje, zgodnie z którymi Karol Nawrocki przeszedł procedury sprawdzające Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pierwszą, w 2009 roku, kiedy ABW nadzorował jeszcze jako premier Donald Tusk.

- Sprawdzanie najwyraźniej nie było zbyt rzetelne - oświadczył premier. - To domniemanie jest chyba dość oczywiste. Rozmawiamy o kandydacie na prezydenta. Nie formułuję oskarżenia kryminalnego pod adresem pana Nawrockiego. Nie wiem czy był przestępcą. Wiem, że wiele osób mówiło czym się zajmował - dodał.

- Nie jestem prokuratorem. Nie będę używał machiny państwowej przeciwko temu czy innemu kandydatowi. Chcę, żeby wszyscy w Polsce wiedzieli, że mamy bardzo poważny problem - podkreślił premier.

Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. O co chodzi?

Przypomnijmy, z wypowiedzi Karola Nawrockiego podczas jednej z debat prezydenckich przed pierwszą turą wyborów wynikało, że ma on jedno mieszkanie. Onet ustalił potem, że kandydat na prezydenta - oprócz mieszkania, o którym mówił podczas debaty - jest też w posiadaniu kawalerki, którą przejął od starszego mężczyzny - "pana Jerzego" - w zamian za opiekę.

Ostatecznie senior trafił do domu opieki społecznej. - Dla mnie to był stek bzdur. Przez rok, kiedy opiekowałam się panem Jerzym, nie było śladu bytności pana Nawrockiego czy kogoś innego poza mną - podkreśliła w rozmowie z Polsat News opiekunka pana Jerzego Anna Kanigowska.

Tę informację zdementował Przemysław Czarnek, który pokazując akt notarialny zapewnił, że Karol Nawrocki odkupił mieszkanie od Jerzego Ż. i nie ma pomiędzy nimi żadnej umowy o przejęciu opieki.

Sam kandydat w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim wyjawił, że przekazywał seniorowi pieniądze w ratach w latach 2011-2025, podczas gdy w akcie notarialnym z 2017 roku widnieje oświadczenie, że całą kwotę zapłacono w momencie podpisania umowy.

Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył europoseł Krzysztof Brezja. "Z treści aktu notarialnego z 2012 wynika, że p. Nawroccy oświadczyli, iż cała cena sprzedaży mieszkania (120 000 zł) została uiszczona w dniu zawarcia umowy. Tymczasem K. Nawrocki publicznie twierdzi, że płatność miała charakter rozłożonego w czasie wsparcia" - napisał we wpisie.

