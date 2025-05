Wipler zaprosił Nawrockiego na scenę. "Zagłosujcie przeciw Trzaskowskiemu"

Przemysław Wipler - jeden z kluczowych polityków Konfederacji - poparł Karola Nawrockiego przed II turą wyborów prezydenckich. - Apeluję do was wszystkich i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu - powiedział poseł na wydarzeniu CPAC w podrzeszowskiej Jasionce. Jak podkreślił, Rafał Trzaskowski jego zdaniem jest "usposobieniem tego, co jest zagrożeniem dla konserwatywnego stylu życia".

W podrzeszowskiej Jasionce trwa konferencja CPAC. Wśród uczestników są m.in. prezydent Andrzej Duda, sekretarz ds. bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych Kristi Noem oraz popierany przez PiS kandydat na prezydenta Karol Nawrocki.

Prezesa IPN na scenie zapowiadał Przemysław Wipler. Podczas konferencji środowisk konserwatywnych polityk Konfederacji oficjalnie poparł Karola Nawrockiego. - Apeluję do was wszystkich i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu - powiedział poseł.

CPAC (Conservative Political Action Conference) to coroczna konferencja odbywająca się w przeszłości w USA, w której od lat 70. biorą udział konserwatywni politycy i aktywiści z całego świata. W ostatnich latach CPAC zaczęto organizować także w innych państwach, m.in. na Węgrzech czy tak, jak w tym roku, w Polsce.

Przemysław Wipler podczas konferencji CPAC. "Zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu"

Polityk Konfederacji Przemysław Wipler odniósł się do nadchodzącej II tury wyborów prezydenckich w Polsce. Jak powiedział, "nie sposób jest, nie odnieść się do bardzo ważnego wydarzenia, które będzie miało miejsce w najbliższych dniach, do II tury wyborów prezydenckich".

- Kilka dni temu głosowałem na Sławomira Mentzena (...) ale za kilka dni będziemy musieli wybrać między dwoma ludźmi, między dwoma kandydatami, którzy przeszli do II tury i będziemy musieli zdecydować za czym będziemy - powiedział.

- Rafał Trzaskowski jest człowiekiem, który w 2020 r. powiedział, że jest za adopcją dzieci przez pary homoseksualne w Polsce. Obawiam się, że jeżeli zostanie prezydentem, takie przepisy zostaną wprowadzone (...) Dlaczego jako prezydent miałby wetować nowe podatki? - zapytał polityk Konfederacji.

Jak podkreślił, kandydat Koalicji Obywatelskiej jego zdaniem jest "usposobieniem tego, co jest zagrożeniem dla konserwatywnego stylu życia".

- Dlatego apeluję do was wszystkich, pójdźcie na najbliższe wybory i zagłosujcie przeciw Rafałowi Trzaskowskiemu - zaapelował Przemysław Wipler.

Wipler o Nawrockim: Podpisał się pod postulatami ważnymi dla nas

Dalej w czasie swojego wystąpienia Przemysław Wipler odniósł się do ostatniej rozmowy Karola Nawrockiego ze Sławomirem Mentznem w Toruniu. - Pan Karol Nawrocki (...) podpisał się pod wszystkimi ośmioma postulatami ważnymi dla nas, suwerenności, wolności i własności - przekazał.

Jak podkreślił Wipler, ma nadzieję, że kandydat popierany przez PiS "będzie słowny". - Jeżeli jako polski prezydent będzie miał szansę wypełnić to publiczne zobowiązanie - stwierdził.

- Co do Rafała Trzaskowskiego, na osiem naszych postulatów nie podpisał się pod żadnym, miękko poparł cztery (...) dlatego musimy się zmobilizować, zmobilizować naszych bliskich, ponieważ wszystko w co wierzymy, co jest dla nas ważne, może być zagrożone - podkreślił.

W ostatnim czasie na platformie X Sławomir Mentzen odniósł się do krytyki, która padła pod jego adresem z ust europosła PiS Adama Bielana. Polityk na antenie Polsat News stwierdził, że "jeśli Sławomir Mentzen nie zastopuje wyboru Rafała Trzaskowskiego, to będzie go można rozliczać z każdej decyzji Trzaskowskiego".

"Adam Bielan próbuje mnie szantażować moralnie, twierdząc, że to ja będę odpowiedzialny za ewentualną wygraną Trzaskowskiego. Bzdura" - napisał Sławomir Mentzen.

Jak podkreślił, "to nie on wybierał im kandydata". - Nie ja mu prowadziłem kampanię, nie ja zbudowałem mu wizerunek niezbyt lotnego osiłka, nie ja kręciłem i zmieniałem wersję w sprawie kawalerki - podkreślił.

- To wy za to wszystko odpowiadacie - zaznaczył Mentzen.

Polityk Konfederacji po rozmowach zarówno z Rafałem Trzaskowskim i Karolem Naworckim poinformował, że "w środę nagra podsumowanie obu rozmów i powie, co z tym dalej zrobi". O swoich planach poinformował wyborców w mediach społecznościowych.

