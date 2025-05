Tragiczny wypadek na A1. Sebastian M. usłyszał zarzut

Sebastian M. usłyszał zarzut spowodowania wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina - powiedziała dziennikarzom Izabela Knapik z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

ZOBACZ: Sebastian M. jest już w Polsce. Konwojowali go polscy policjanci

Sebastian M. usłyszał zarzut. Nie przyznał się do winy

- Mężczyzna nie przyznał się do winy, złożył bardzo ogólne wyjaśnienia - wyjaśniła przedstawicielka prokuratury.

- W toku śledztwa zgromadzono materiał wskazujący na wyłączną winę kierowcy BMW - przekazała prok. Knapik. Dodała, że "M. zostanie niezwłocznie doprowadzony do aresztu".

Zgodnie z przepisami Sebastianowi M. za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: Ekstradycja Sebastiana M. do Polski. Sąd Najwyższy ZEA podjął decyzję

Tragiczny wypadek na A1. Sebastian M. już w Polsce

Do wypadku na A1 doszło we wrześniu 2023 r. w Sierosławiu niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. W samochodzie marki Kia zginęli rodzice i ich pięcioletni syn; za kierownicą BMW siedział Sebastian M.

Po wypadku mężczyzna uciekł z Europy. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy. M. był też poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu. Policja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wspierana przez polską Specjalną Grupę Poszukiwawczą zatrzymała go w Dubaju. Został wypuszczony z aresztu za kaucją i według doniesień mediów otrzymał tzw. złotą wizę, dającą mu status rezydenta.

ZOBACZ: Sebastian M. zatrzymany. Policja ujawnia szczegóły

Polska prokuratura, w ramach procedury ekstradycyjnej, wnioskowała o wydanie Sebastiana M. do Polski. W styczniu Sąd Apelacyjny w Dubaju, orzekając jako sąd pierwszej instancji, stwierdził "nieprawomocnie prawną dopuszczalność ekstradycji Sebastian M. do Polski". Orzeczenie to zostało w lutym zaskarżone przez mężczyznę, a na początku maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatecznie uznał ekstradycję za dopuszczalną.

Samolot z Sebastianem M. wylądował po godzinie 19:00 w poniedziałek na lotnisku Okęcie w Warszawie. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym linii Fly Dubai. Towarzyszyli mu policjanci Biura Prewencji Komendy Głównej Policji.