Szykuje się podwyżka emerytur z ZUS. Są już wyliczenia

Za nami marcowa waloryzacja emerytur, to jednak jeszcze nie koniec. Już w czerwcu dojdzie do kolejnego ponownego przeliczenia. Tym razem ucieszą się przyszli świadczeniobiorcy. Znacząco wzrosną bowiem środki, które mają na swoich ZUS-owskich kontach. Są pierwsze szacunki tego, jak wpłynie to na portfele seniorów.