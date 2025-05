Polska zacieśnia relacje z USA. "Jest zgoda na wspólne spółki zbrojeniowe"

We wtorek delegacja polskiego ministerstwa obrony z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele spotkała się w Pentagonie z sekretarzem obrony USA Petem Hegsethem.

Szef MON w Pentagonie. "Wspólna produkcja synonimem przyjaźni"

Po spotkaniu szef MON w rozmowie z dziennikarzami przekazał, że jednym z najważniejszych punktów było powołanie spółek polsko-amerykańskich, które będą mogły inwestować i produkować w Polsce. - Jest zgoda na projekt polsko-amerykańskich spółek zbrojeniowych inwestujących w technologie podwójnego zastosowania - przekazała Kosiniak-Kamysz.

- Polska przechodzi na wyższy poziom stosunków z USA. To nasz wspólny cel z sekretarzem obrony - żeby nie tylko zakupy, ale wspólna produkcja była synonimem naszej przyjaźni. Tak się dzieje. Namacalne tego efekty - duża misja gospodarcza firm USA, która zaraz będzie przyjeżdżać do Polski. Będziemy ich poprzyjmować i pokazywać przestrzenie do inwestycji - mówił.

- Sojusz polsko-amerykański jest najsilniejszy w historii. Jest gwarantem bezpieczeństwa. Jestem po tym spotkaniu absolutnie tego pewien - stwierdził szef MON.

Apache lecą do Polski. Kosiniak-Kamysz podał datę

Kosiniak-Kamysz przekazał też, że 16 czerwca w ramach leasingu pojawi się w Polsce osiem śmigłowców Apache. Docelowo polska armia zakupi 96 takich maszyn, w ramach kontraktu wartego 10 mld dolarów. - To wielkie wydarzenie. Modernizacja i transformacja polskiej armii - podkreślił minister.

Przekazał też, że podczas zbliżającego się szczytu NATO w Hadze wesprze Hegsetha w forsowaniu zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB.