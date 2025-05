Według informacji przekazanych przez synoptyka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michała Ogrodnika, w środę słońce opuści Polskę. Jak wskazał, oczekiwane jest duże zachmurzenie i możliwe opady deszczu i burze.

- Najładniejsza pogoda prognozowana jest na wschodzie kraju - powiedział ekspert.

Koniec maja nie rozpieści Polaków. Czekają nas burze i opady deszczu

IMGW przekazał, że w nocy z wtorku na środę na przeważającym obszarze Polski będzie pogodnie. Podkreślono, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a możliwe słabe opady deszczu mogą wystąpić jedynie na północy i zachodzie.

Temperatura minimalna wyniesie od 5 st. C w kotlinach górskich i na wschodzie kraju, do 13-14 st. C na północnym zachodzie. W centrum około 11 st. C. Wiatr będzie słaby, jedynie nad morzem umiarkowany.

Środa już nie będzie tak słoneczna jak wcześniej. Na wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane, a w pozostałych regionach duże. Na zachodzie Polski i pojezierzu możliwe burze. Opady podczas nich nie powinny przekroczyć 20 mm.

Najchłodniej będzie na zachodzie kraju, około 16-18 st. C. W centrum i na północnym wschodzie do 22 st. C i około 23 st. C na południu i wschodzie. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany. Podczas burz natomiast silniejszy, porywy będą sięgać 65 km/h. Noc ze środy na czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem. W całym kraju możliwe są opady deszczu, a nad morzem i zachodzie także burze.

Prognoza pogody na czerwiec. Jak będą wyglądały pierwsze dni?

Jak przekazało IMGW, mimo że prognoza dobowej temperatury maksymalnej w pierwszych dniach czerwca będzie osiągała ponad 20 st. C. w prawie każdej części kraju, to jednak w tym okresie należy spodziewać się okresowo dużego zachmurzenia i punktowych opadów deszczu, które między innymi 1 i 2 czerwca obejmą blisko cały kraj.

Prognoza dobowej temperatury maksymalnej na 10 dni dla Polski (ECMWF)#IMGW #ECMWF pic.twitter.com/lZsUJwlKBY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) May 27, 2025